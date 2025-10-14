Corea del Sur vence 2 a 0 a Paraguay en amistoso preparatorio para el mundial 2026

Corea del Sur venció a Paraguay 2-0 en partido amistoso disputado este martes en el estadio mundialista de la capital surcoreana, preparatorio para la Copa del Mundo 2026.

Los Tigres de Asia anotaron a través de Eom Jisung y Oh Hyeongyu, a los 15 y 74 minutos de juego.

El primero fue producto de una jugada desgraciada del defensa Junior Alonso. Sin ningún apuro para despejar hizo un pase corto, inocente, para entregar a su compañero de zaga, Omar Alderete, con tal mala fortuna que la pelota dejó en inmejorable posición al atacante coreano para someter al guardameta Orlando Gill.

El segundo fue fruto de un contragolpe veloz que culminó con certeza el hombre de refresco Oh Hyeongyu cuando seguían desperdigados después de un ataque para llegar al empate.

Los guaraníes desperdiciaron varias oportunidades para descontar, la primera mediante una presión alta de Diego Gómez a los dos minutos, la segunda a los 43 cuando el atacante Miguel Almirón robó una pelota y sirvió en bandeja a Ronaldo Martínez.

El delantero vaciló en el mano a mano y el arquero Kim Seounggyu tapó providencialmente al intuir la dirección del remate.

En el segundo tiempo, la Albirroja volvió a desperdiciar a los 69 minutos. Un remate de tiro libre de Diego González se estrelló en el caño y en el rebote, solo, de cabeza tiró arriba y afuera el delantero Tony Sanabria.

- La Albirroja, sin puntería -

Un minuto después, el mismo Diego González insistió pero su disparo se fue por poco afuera.

Los albirrojos centrados en el terreno coreano alentó a los locales al contraataque. De esa forma, con velocidad, llegaron al segundo tanto definitivo que concretó con precisión Oh Hyeongyu ante la salida del portero Gill.

La última parte del partido se repartió entre los delanteros de los dos equipos, los paraguayos con gran ambición para reducir la tarifa que aplicaron los asiáticos.

Sin embargo, los dirigidos por Myung Bo Hong se plantaron con disciplina y abnegación en defensa para cerrar el resultado a su favor.

En su anterior partido amistoso, los coreanos habían caído vapuleados 5-0 por Brasil el 10 de octubre. Ese mismo día, Paraguay empató con Japón 2-2 en Osaka.

Alineaciones:

Corea del Sur: Kim Seung-gyu - Lee, Kim, Park - Kim, Kim, Hwang (Won 66), Lee (Lee 86) - Lee (Lee 46), Son Heung-min (cap) (Oh 46), Eom (jeong sang 66). DT: Myung-bo Hong

Paraguay: Gill - Benítez, Gomez (cap), Alderete (León 81), Alonso - Ojeda, Gomez (Kaku 53), Bobadilla (Galarza 46), Cuenca (Gonzalez 62), Almiron (Romero 81) - Martinez (Sanabria 62). DT: Gustavo Alfaro.