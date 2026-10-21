Corinthians y Palmeiras llegan arrasando a cuartos de la Libertadores femenina

Corinthians y Palmeiras confirmaron este miércoles su condición de favoritos en la Copa Libertadores femenina al clasificar como líderes invictas de sus grupos a los cuartos de final del torneo, que se disputa en las canchas de Quito.

Tras un exigente pulso contra Independiente del Valle, el Verdão empató 1-1 ante las Dragonas ecuatorianas, que terminaron segundas del Grupo B y también avanzaron a la ronda de los mejores ocho.

Palmeiras encontró más resistencia de la esperada frente a un cuadro ecuatoriano que necesitaba sumar ante uno de los principales candidatos al trofeo.

La primera mitad fue áspera y cerrada, pero con varias ocasiones e incluso momentos de tensión entre las jugadoras. El Verdão perdió a la delantera Glaucia Silva por expulsión tras ver dos tarjetas amarillas.

Las brasileñas parecían encaminarse al puntaje perfecto cuando Beatriz Zaneratto convirtió de penal a los 76 minutos.

Pero las Dragonas se negaron a ceder. A los 84, Evelyn Burgos aprovechó un rebote dentro del área y marcó el empate de la clasificación ante su público.

"Creo que cometimos muchos errores pero para eso estamos, para corregirlos, y estoy muy feliz de hacer el gol del empate", dijo Burgos.

En el otro encuentro del Grupo A, Colo Colo derrotó 3-0 al Caracas FC en un partido entre equipos ya eliminados que comenzó con unos 45 minutos de retraso debido a una tormenta eléctrica.

A la misma hora, Belgrano de Córdoba venció 4-2 a Universitario de Perú y estuvo cerca de meterse en la pelea, pues hizo la tarea de ganar pero solo le servía combinarlo con una victoria de Palmeiras.

Los cuartos de final enfrentarán al Corinthians, ganador del Grupo A, con Independiente del Valle, segundo del Grupo B, mientras que Santa Fe se medirá con Palmeiras por un lugar en las semifinales.

- Corinthians, una aplanadora -

En el primer turno de este miércoles, Corinthians, a la caza de su séptimo título continental, aplastó 5-1 a Santa Fe de Colombia y cerró la primera ronda con 14 goles en tres partidos, una nueva demostración del poderío de las Brabas.

Las colombianas alcanzaron a ilusionarse con un gol a los cuatro minutos, pero la reacción brasileña fue inmediata.

Duda Sampaio empató apenas dos minutos después y abrió el camino para una goleada que completó Vic Albuquerque, de penal, un doblete de la uruguaya Belén Aquino y un cabezazo de la colombiana Gisela Robledo.

Albuquerque alcanzó 130 goles con la camiseta del Corinthians, un nuevo hito para una de las referentes históricas del club.

"Cumplimos nuestro primer objetivo, ahora nos enfocaremos en la parte final para vencer todos los juegos e intentar ser campeonas invictas", dijo la atacante brasileña tras la victoria.

Pese a la derrota, Santa Fe avanzó como segundo del Grupo A con seis puntos.

Los demás clasificados se conocerán el jueves.

En el Grupo C, Cruzeiro ya confirmado (6 puntos) se enfrentará al Olimpia paraguayo (4), que tiene la mayor opción de acompañarlo en cuartos. Bolívar (1) de La Paz deberá ganarle a Liga de Quito, ya sin opciones (0), y esperar otros resultados.

El Grupo D se mantiene abierto, pues Deportivo Cali y Libertad de Paraguay empatan con 4 unidades. Las caleñas jugarán contra la Universidad de Chile (1) y las guaraníes contra Nacional de Uruguay (1).

Los encuentros por los cuartos de final se disputarán el sábado.