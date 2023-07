Costa Rica se despide con “un dolor inmenso” y cero puntos del Mundial femenino

Costa Rica tuvo el lunes en Hamilton una triste despedida del Mundial femenino al perder 3-1 ante Zambia, su tercera derrota al hilo en el torneo, en el Grupo C.

Las costarricenses comenzaron perdiendo desde el minuto tres, cuando la defensa Lushomo Mweemba cabeceó un tiro de esquina cobrado por Avell Chitundu, firmando el primer gol de Zambia en un Mundial mayor femenino.

Barbra Banda amplió al 31 mediante lanzamiento de penal.

Costa Rica descontó en el minuto 47 (2-1) por intermedio de Melissa Herrera, su mejor pieza en los tres partidos del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Pero ese tanto no sirvió de nada, porque Racheal Kundananji puso el 3-1 definitivo para Zambia en el descuento (90+3).

“Tengo demasiada frustración. No sé qué más hay que hacer. Es una tristeza grande ver que se lucha y que se trabaja, pero como grupo no compaginamos, no se nos dan las cosas”, declaró tras el partido la arquera tica Daniela Solera, que encajó 8 goles en los tres encuentros del Mundial.

Ambas selecciones estaban ya eliminadas en el Grupo C del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Las ticas no parecieron tener respuesta ante el juego veloz de las atacantes africanas Banda y Kundananji, cuyas asociaciones fueron una pesadilla para la parte baja de las centroamericanas.

El cuadro costarricense recurrió a una sucesión de faltas para intentar contener los arrestos de las africanas.

El gol de Herrera, que daba esperanzas a las centroamericanas, fue el único tanto que anotaron en el Mundial, por lo que siguen sin conocer la victoria en un torneo mayor de fútbol femenino.

“Es durísimo, me siento con un dolor inmenso de no poder darle los tres puntos a Costa Rica e irnos a casa con cero puntos”, admitió emocionada Herrera, agradeciendo a todos aquellos que las apoyaron desde Centroamérica pese a la diferencia horaria.

“Hemos trabajado muchísimo en silencio, y soy fiel creyente que el fútbol da revanchas y que tarde o temprano vamos a tener una victoria, o futuras generaciones la tendrán”, añadió la delantera.