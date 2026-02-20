Coventry considera "un éxito" la dispersión geográfica de Milán-Cortina

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, los más dispersos geográficamente de la historia, son "un éxito", estimó este viernes la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, validando así un modelo que tendrá continuidad en la próxima edición, en los Alpes franceses en 2030.

"Estos Juegos son, y lo han sido de verdad, un éxito en la nueva manera de hacer las cosas, de manera sostenible", subrayó en Milán la máxima dirigente del Olimpismo, a dos días de la clausura del evento.

El veredicto de la dirigente zimbabuense se esperaba con expectación, después de que ella misma admitiera antes del evento que la lejanía entre las sedes generaba "complejidades añadidas".

Para aprovechar al máximo instalaciones ya existentes (11 de las 13 del total) y visitar lugares acostumbrados a acoger pruebas de la Copa del Mundo y Mundiales, Italia repartió sus Juegos en siete zonas y 22.000 km2, que incluyen tres regiones del norte.

"Esto ha superado todas las expectativas y es con lo que debemos quedarnos", afirmó Coventry, aplaudiendo así un modelo "que muchos pensaban que no iba a ser posible o que iba a resultar imposible de aplicar, pero lo ha sido de manera destacada".

Según sus palabras, los deportistas han estado "muy contentos con la experiencia" en "cada una de las Villas Olímpicas".

Algunos de los participantes en los Juegos en Cortina d'Ampezzo, por ejemplo, le dijeron que "su experiencia en la ceremonia de apertura" (que se celebró de manera simultánea en cuatro sedes) fue "mejor que si hubieran desfilado" en el estadio San Siro de Milán, ya que les permitió estar "muy cerca" de la gente en el centro de esta estación invernal de los Dolomitas.

Coventry no habló de las opiniones recabadas entre espectadores, periodistas o equipos técnicos.

"Todos los demás datos" serán analizados "en el marco de un proceso de evaluación después de los Juegos", apuntó.