"Creo que falta poco" para que Rafa Nadal compita, dice su tío Toni

El tío y exentrenador de Rafa Nadal, Toni Nadal, consideró que "falta poco" para que su sobrino vuelva a competir, mostrándose optimista sobre su participación en Roland Garros, aunque admitió que no llegará a París con la mejor preparación.

"Rafa se está recuperando, creo que falta poco para que pueda volver a competir, pero en el torneo de aquí (Madrid) no ha podido ser", afirmó Toni Nadal en declaraciones a la televisión pública española.

Nadal anunció que no estaría en el Torneo de Madrid, tras no sentirse preparado después de la lesión que se produjo en el psoas en el Open de Australia.

"En principio tenían que ser de seis a ocho semanas de período de recuperación y ya vamos por la catorce. La realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado", afirmó Nadal en el comunicado en el que anunció su baja en Madrid.

"No puedo dar plazos porque si los supiera os lo diría pero no lo sé. Esta es la situación actual", añadió el tenista español.

"Evidentemente, (Madrid) es uno de los torneos que le hace mas ilusión jugar. Pero tenemos que esperar otro año", dijo Toni Nadal sobre la ausencia de su sobrino en la capital española.

Mirando a Roland Garros, Toni Nadal admitió que "evidentemente no va a llegar con una buena preparación, no nos tenemos que engañar, porque evidentemente, desde el 10 de enero creo que no juega partidos", explicó Nadal.

Nadal se perdió la gira estadounidense y tampoco ha empezado su temporada de tierra batida, tras ser baja en Montecarlo y Barcelona.

"Lleva bastante tiempo sin competir, aparte, antes de enero, tampoco compitió mucho, pero creo que Rafael coge forma pronto", dijo Toni Nadal.

"En un Grand Slam, depende bastante del sorteo. Si tienes la suerte de tener un sorteo asequible en la primeras rondas, después... bueno", añadió el exentrenador del tenista mallorquín.

"Rafael en la segunda semana ya es un favorito, en la primera, últimamente a lo mejor no lo es, ya no lo era el año pasado en Australia, pero a partir de la segunda semana, dices bueno, ya podemos contar con él. Y espero que pasa lo mismo en Roland Garros", concluyó Toni Nadal.