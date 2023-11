Crisis no frena el ejercicio en algunos

Por casi un mes, buena parte de Panamá se ha visto afectada por los cierres de vías provocados por manifestantes que rechazan el Contrato Ley 406 entre el Estado Panameño y la Minera Panamá.

Tal situación no ha sido excusa para que varias personas busquen mantener un buen estado físico, ya sea practicando alguna rutina de ejercicios en casa, en su barrio, a través de instalaciones públicas o privadas (como parques, Cinta Costera, y también calles -evitando los manifestantes-, siempre sorteando el tranque y a la espera que la situación social mejore.

Luis Ríos, del grupo ‘running’ C-13 indicó que “por tema de edad y seguridad, decidí que los niños y adolescentes entrenen por su área de residencia supervisado por su padre. Les envió su tarea, su entreno y lo hacen por su zona. En el caso de los adultos se reúnen 3 veces por semana, puede ser miércoles y el fin de semana”.

Por su parte, el atleta profesional Billy Gordón dijo que “a pesar de la situación, he podido llevar de buena manera el tema de entrenamientos. Gracias a Dios he podido entrenar en una piscina (más pequeña) que está cerca de mi casa. Algunos fines de semana he salido a la calle, todo lo demás lo he hecho indoor (bajo techo), con rodillo, bici estática, prácticamente dentro de la casa, y correr, he podido, pues se hace buscando la manera, por lo que no ha sido problema”.

Un vocero de la franquicia de gimnasios Planet Fitness comentó que “tenemos horario normal, claro que hubo una semana en la que tuvimos que ajustar las horas, pero ahora retomamos la normalidad. Los días en que se han anunciado cierres totales y otros en que ha llovido fuerte se ha visto una baja asistencia de clientes, pero los demás, normal. Pues, vienen más temprano o más tarde de lo habitual”.

De igual manera, indicó que no han variado los precios de sus servicios.