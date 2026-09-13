Cruz Azul vence al América y cede el liderato al Toluca en México

Cruz Azul se impuso 4-3 al América en el Clásico Joven del fútbol mexicano, en un partido de la octava jornada del Apertura 2026 disputado el sábado, y permitió al Toluca, que goleó 5-2 al Atlas, asumir el liderato del torneo.

En el estadio Azteca, el América del entrenador uruguayo Guillermo Almada vendió cara su primera derrota y quedó en la segunda posición con 16 puntos, y un partido pendiente.

"El primer tiempo nos condenó con muchos errores defensivos", aceptó Almada. "En el entretiempo les dije a mis jugadores que con esta camiseta hay que pelear hasta el último momento y que tenía que aflorar la rebeldía en cada uno de ellos".

Dirigido por el mexicano Joel Huiqui, el Cruz Azul ganó con sobresalto, y subió al tercer lugar con 15 unidades.

"Fue un gran partido, nuestra esencia nunca cambió, pero siendo autocríticos al final se complicó porque bajamos la intensidad, sobre todo en la primera y la segunda línea de presión", dijo Huiqui.

La Máquina del Cruz Azul se fue al descanso con una cómoda ventaja de 3-0. Erik Lira hizo el primer gol en el minuto 19 con un cañonazo frontal desde la línea frontal del área.

El argentino José Paradela apareció en el área y firmó el 2-0 con un zurdazo, en el 35.

Jesús Orozco definió el 3-0 en el 45 con un remate al filo del área chica.

Las Águilas se metieron al partido en el 53 con el 3-1 que el uruguayo Brian Rodríguez firmó con un tiro libre al ángulo superior izquierdo.

En el 72, el uruguayo Gabriel Fernández eludió al portero americanista y con ángulo reducido consiguió el 4-1.

América se quedó cerca de la hazaña con dos goles colombianos, ambos en el 90. Oscar Perea hizo el 4-2 con un tiro de zurda raso desde fuera del área.

Miguel Borja debutó con las Águilas y anotó el 4-3 al aprovechar un rebote del portero colombiano Kevin Mier.

- Toluca, un supercampeón -

En el estadio Nemesio Diez, con una cátedra de toque de pelota, el Toluca dirigido por Antonio Mohamed venció 5-2 al Atlas de Hernán Crespo.

Los Diablos Rojos llegaron a 16 puntos y asaltaron el liderato con un juego pendiente.

"El equipo sigue compitiendo, no nos relajamos, sabemos que todos los equipos se prepararan para competirnos y nosotros tenemos que redoblar esfuerzos para seguir arriba", afirmó el 'Turco' Mohamed.

Los Zorros sufrieron su tercera derrota y se quedaron con 13 unidades en octavo lugar.

"Toluca es un supercampeón", comentó Valdanito Crespo.

"El partido desnuda que nosotros somos un equipo en construcción y el otro está consolidado, es sólido y está bien emocionalmente, y eso es una gran diferencia", agregó el exgoleador de River Plate y el Milan, entre otros.

La holgada victoria de los Diablos Rojos en el estadio Nemesio Diez, en Toluca, incluyó goles de sus dos efectivos delanteros: el uruguayo Federico Viñas y el portugués Paulinho.

Los Zorros de Crespo vivieron diez minutos de pesadilla en el primer tiempo al recibir tres de los goles escarlatas.

Alexis Vega (19) inició la cuenta al marcar el 1-0 de penal, ante el portero colombiano Camilo Vargas, un especialista en los cobros del manchón de los once metros.

Los Diablos tejieron una jugada en zona definición que Jesús Angulo (22) convirtió en el 2-0 con un remate dentro del área.

Viñas (29) consiguió el 3-0 con un disparo de zurda desde las inmediaciones del área.

El Atlas esbozó un intento de reacción cuando el argentino Florián Monzón (51) descontó con remate de cabeza.

El Toluca salió jugando desde su portero y al llegar a zona de definición bordó una jugada que Paulinho (53) finalizó con el 4-1.

Un desafortunado desvío de pelota del defensa Jorge Rodríguez (60) en el área valió el 5-1.

El 5-2 definitivo fue obra del caboverdiano Luis de Barros "Duk" (79).