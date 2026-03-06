Cultura automotriz y qué hay detrás de los “Jueves Racing” en Panamá

Las reuniones conocidas como “Jueves Racing” han vuelto a generar debate en Panamá tras operativos policiales y cuestionamientos sobre las actividades que se realizan durante estos encuentros. Sin embargo, personas vinculadas a la cultura automotriz aseguran que estas reuniones no son algo nuevo y que forman parte de una tradición que existe desde hace décadas.

Durante una entrevista, el creador de contenido automotriz Gaby Novo explicó que los encuentros de autos modificados no surgieron recientemente, sino que se remontan a finales de los años 80 y la década de los 90. Según señaló, la práctica siempre ha existido, aunque suele llamar la atención pública solo cuando ocurre algún incidente o se realizan operativos.

Los llamados “Jueves Racing” se refieren a reuniones informales que se realizan generalmente los jueves por la noche, donde propietarios y entusiastas de vehículos modificados se reúnen para mostrar sus autos, conversar sobre mecánica y compartir conocimientos relacionados con la cultura automotriz.

Novo sostuvo que, en la mayoría de los casos, se trata simplemente de encuentros entre personas con un interés común. “La gente se reúne para ver los autos y hablar de ellos. No necesariamente hay alcohol ni desorden”, explicó.

No obstante, también reconoció que las carreras ilegales, conocidas popularmente como “regatas”, sí existen, sin embargo, afirmó que estas no forman parte de la organización de los encuentros.

De acuerdo con el entrevistado, no existe un organizador oficial ni una organización que coordine los encuentros. “No hay un encargado. La gente simplemente se avisa entre conocidos y llega”, indicó.

Sobre los operativos policiales recientes, señaló que las autoridades han retenido licencias y documentos durante algunas intervenciones. Aunque reconoce la labor de control, también considera que en algunos casos podría haber excesos si las personas no están cometiendo ninguna infracción.

Como alternativa, propuso que las autoridades o el gobierno promuevan espacios seguros y organizados para este tipo de actividades, como estacionamientos amplios o áreas designadas donde los aficionados puedan reunirse sin afectar el tránsito ni la seguridad.