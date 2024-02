Curazao echa a Puerto Rico de Serie del Caribe y Panamá presiona a Venezuela

Los Curazao Suns vencieron 2x0 a Criollos de Caguas (Puerto Rico) arrebatándoles el último boleto a las semifinales de la Serie del Caribe en Miami (Estados Unidos), donde Panamá obligó a Venezuela a ganar el miércoles para acabar primera.

Los Federales de Chiriquí (Panamá) ocupaban el liderato provisional gracias a un triunfo 3x1 ante los Tigres del Licey (República Dominicana), también clasificados a semifinales.

Sin embargo, los Tiburones de La Guaira (Venezuela) pueden desbancar de la cima a la novena panameña si vencen en la noche a los Gigantes de Rivas (Nicaragua), ya eliminados y sin ninguna victoria en cinco juegos.

Este duelo nocturno acabará de perfilar los cruces de semifinales del jueves.

En el arranque de la séptima jornada, los Curazao Suns dieron una de las sorpresas del evento con un triunfo ante Criollos de Caguas que arrancó con una anotación de Wladimir Balentien en la cuarta entrada.

El equipo boricua no aprovechó sus oportunidades y Darren Seferina sentenció en el noveno 'inning tras un elevado de sacrificio al jardín central de Didi Gregorius.

Puerto Rico concluyó su participación en Miami con un registro de 3-3, el mismo que Curazao y República Dominicana, que terminaron por delante de la escuadra boricua al haber ganado los duelos directos.

Estoy "contento con el torneo. Obviamente, los resultados no estuvieron. Jugamos para .500 y los últimos juegos no fueron los mejores para nosotros defensivamente", admitió el mánager de los Criollos, Yadier Molina.

"Hoy no pudimos batear aunque le dimos a la bola muy duro", afirmó. "No quiero decir que tuvieron suerte porque jugaron muy bien. Hay que darles crédito porque 'pitchearon' muy bien. Pero cuando les das a la bola así y no cae, es frustrante".

- Panamá líder -

En el segundo turno en el LoanDepot Park de los Marlins de Miami, primer estadio de Grandes Ligas en albergar este torneo, los Federales de Chiriquí le asestaron la tercera derrota a los Tigres del Licey, el equipo más laureado de esta competición.

La novena panameña, líder con un balance de 5-1, asfaltó el triunfo con jonrones de Johnny Santos (110 metros) y de Christian Bethancourt (121) en la tercera y sexta entradas.

Los dominicanos llegaron a empatar a una carrera gracias a un sencillo al jardín central de Dawel Lugo aprovechado por Emilio Bonifacio pero Panamá sentenció en la parte baja de la octava con una tercera anotación obra de Allen Córdoba.

Resultados de la séptima jornada:

Curazao - Puerto Rico 2x0

Panamá - R. Dominicana 3x1

Nicaragua vs Venezuela - 20H30 locales (01H30 GMT del jueves)

-- Clasificación de la Serie del Caribe:

Equipo J G P Prom Dif.

1. Panamá 6 5 1 .833 -

2. Venezuela 5 4 1 .800 0.5

3. Curazao 6 3 3 .500 2.0

4. R. Dominicana 6 3 3 .500 2.0

5. Puerto Rico 6 3 3 .500 2.0

6. México 6 2 4 .333 3.0

7. Nicaragua 5 0 5 .000 4.5