Darío Agrazal firma triunfo de Panamá ante Nicaragua

El derecho coclesano Darío Agrazal brilló desde el montículo al liderar la victoria de Panamá por blanqueada de 1-0 sobre Nicaragua, este sábado, en el torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 (JCDC), disputado en el estadio Juan Marichal, en República Dominicana.

Agrazal trabajó 7.0 entradas con apenas 3 aislados imparables, sin anotaciones, sin boletos y con 2 abanicados, para asumir el triunfo. Pedro Torres relevista nicaragüense resultó el derrotado del partido.

Panamá hizo solo una anotacion en la baja de la séptima entrada cuando Joshwan Wright pegó sencillo al jardín central para traer a casa al corredor emergente Jael Escobar y darle a Panamá el triunfo sobre los pinoleros.

Fue un partido de pitcheo, donde ambos equipos terminaron con 3 imparables y jugaron sin errores. Carlos Mosquera se fue de 1-1 con una base por bolas, Joshwan Wright de 2-1 con carrera remolcada y Abraham Rodríguez de 2-1, para ser los mejores por Panamá.

El equipo pone marca de 2-0 en los JCDC y mañana se mide a Colombia en el cierre de la ronda regular.