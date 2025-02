De compañero a rival, Giménez vuelve con el Milan a la que fue su casa

Santiago Giménez, que ha visto cumplido un sueño de infancia al vestir los colores del AC Milan, regresa a la que hasta hace poco era su casa para enfrentarse a sus excompañeros del Feyenoord en busca de mantener vivo el reto de levantar la Champions.

El delantero mexicano volverá a pisar el césped del estadio De Kuip de Róterdam el miércoles a partir de las 16H45 GMT, apenas una semana después de su fichaje por el conjunto 'rossonero', en la ida de repechaje de acceso a octavos de la máxima competición europea.

El goleador de 23 años que firmó por el histórico equipo lombardo en el último día del 'mercato' para ocupar el puesto del internacional español Álvaro Mora está causando una grata impresión entre la afición de San Siro.

Después de haber dado un pase de gol a otro compañero recién llegado, el portugués Joao Félix en su debut en la victoria de la semana pasada en 'Coppa' de Italia ante la Roma, Giménez demostró sus cualidades al marcar de elegante disparo con efecto para sellar la victoria en su estreno en la Serie A el sábado ante el Empoli.

- Listo para la titularidad -

Después de esas dos provechosas apariciones saltando desde el banquillo, el jugador nacido en Argentina parece preparado para asumir la titularidad ante un Feyenoord que no termina de reencontrarse tras la marcha de Arne Slot al Liverpool.

"Son muchos sentimientos encontrados, yo quería que fuera Milan-Feyenoord. Si me tocaba estar en Feyenoord me iba a enfrentar al equipo donde un día soñé jugar, y ahora que me toca estar acá en Milan para mí va a ser hermoso reencontrarme con mi familia de Róterdam (...) va a ser una noche especial", contó Giménez en una entrevista reciente en la televisión oficial del Milan.

Pero el ambiente se espera caldeado en la ciudad portuaria de Países Bajos. El sustituto de Slot, Brian Priske, fue destituido el lunes.

Giménez confiesa que es seguidor del fútbol italiano y aficionado del Milan desde su infancia, y que siempre soñó con vestir los colores del siete veces campeón de Europa.

- Primer mexicano en el Milan -

El primer mexicano en jugar en el Milan llegó a la capital lombarda después de la cesión de Morata al Galatasaray turco y de que el club 'rossonero' depositase los cerca de 33 millones de dólares para hacerse con sus servicios.

Como tarjeta de presentación, Giménez marcó 65 goles en 105 partidos con el Feyenoord, con el que conquistó la liga neerlandesa y la Copa de Holanda la temporada pasada.

"El Milan es uno de los equipos de los que estaba enamorado cuando era niño, veía a Kaká, David Beckham, Ronaldinho, Ronaldo, Pirlo, Gattuso. Toda esa camada de jugadores que impresionaron al mundo, y desde niño siempre fue mi sueño", confesó antes de reconocer que tiene "miles de fotos con la playera del Milan".

En la entrevista con su nuevo club, Giménez reconoce que la religión católica es uno de los ejes de su vida, unas creencias que comparte con el brasileño Kaká, con el que llegó a hablar y del que recibió consejos.

Giménez nació en Buenos Aires, pero se trasladó a México cuando era muy joven siguiendo los pasos de su padre Christian, que, como él, también era futbolista y representó al 'Tri' después de haber nacido en Argentina.

El flamante delantero del Milan confía en poder representar a su país en el próximo Mundial, en 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. "Me motiva muchísimo el Mundial, no hay mayor orgullo que representar a la selección, es un orgullo poder jugar el Mundial en casa, pero cada jugador se construye en su equipo y tengo en mente dar todo aquí para poder llegar bien al Mundial, pero también para dar muchas alegrías acá".

El miércoles podrá poner una nueva piedra en esa construcción.