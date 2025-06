"¿De la Fuente o Luis Enrique? No puedo elegir entre papá y mamá", sonríe Pedri

El mediocampista español Pedri fue preguntado este miércoles por el seleccionador actual de su país, Luis De la Fuente, y su predecesor en el puesto, Luis Enrique, pero prefirió no mostrar preferencia entre ambos.

"Son dos entrenadores distintos. Uno siempre apostó por mí en las inferiores, como es De la Fuente, y ahora apuesta por mí en la absoluta. Luis Enrique es un entrenador espectacular, que me hizo debutar con la selección. No puedo elegir entre papá y mamá", dijo con una sonrisa el futbolista canario en una conferencia de prensa en Stuttgart, en la víspera de la semifinal de la Liga de Naciones de la UEFA ante Francia.

Luis Enrique abandonó el puesto de seleccionador español tras la eliminación en octavos de final del Mundial-2022 ante Marruecos. Le sustituyó entonces Luis De la Fuente, que dirigía en las categorías juveniles del equipo nacional y que en la absoluta ha encadenado los títulos en la Liga de Naciones en 2023 y la Eurocopa en 2024.

Pedri puede culminar con un título con la Roja un gran año, en el que conquistó LaLiga española, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

"No tuve la oportunidad de estar en la anterior Final Four (de la Liga de Naciones, la de 2023) que ganamos. La vi desde casa y la celebré. Ser campeón aquí sería una buena guinda al pastel de esta temporada porque individualmente y con mi equipo ha sido una temporada muy buena", señaló.

Ante las constantes preguntas de los periodistas sobre el Balón de Oro y los nombres que aspiran a él, entre los cuales hay quien cita el del propio Pedri, prefirió ser cauto.

"Estamos ante una semifinal de Nations League. Ahora lo importante es el equipo. Me siento orgulloso de que me metan a mí en algunas conversaciones. Mi voto me lo guardo para cuando acabe todo", indicó.

"No soy un jugador que mire los premios individuales. Cuando ganó Rodri el año pasado es ya es diferente para los jugadores del medio del campo, se ve que sí se puede. Los títulos con la selección cuentan mucho, así que vamos a ver qué pasa aquí", se ilusionó.