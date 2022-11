De la segunda ecuatoriana al Mundial de Catar, el curioso caso de Kevin Rodríguez

El caso del ecuatoriano Kevin Rodríguez llama la atención en Catar-2022: el joven delantero disputó unos minutos el pasado domingo en el debut frente a Catar (victoria de la 'Tri' por 2-0), pese a jugar en la segunda división de su país.

Nada más terminar el encuentro en el flamante estadio Al Bayt, Kevin Rodríguez (22 años) se arrodilló en el césped y levantó los brazos al cielo, no solo para agradecer el triunfo en el debut mundialista, sino también por haber debutado en un Mundial, jugando en un club de la Serie B ecuatoriana (Imbabura SC) y haciéndolo en su segundo partido como internacional.

"Nada es imposible para Dios. Creo que con fe, trabajo y perseverancia se puede esperar algo increíble", declaró el 'gigante' (1,90m), que jugó unos minutos tras sustituir a Michael Estrada, en la zona mixta el pasado domingo.

Sin contar la ausencia de última hora de Byron Castillo por los temores a recibir nuevas sanciones, la presencia del espigado punta fue la gran sorpresa de la lista de convocados para el Mundial del seleccionador Gustavo Alfaro, quien le hizo debutar con la 'Tri' una semana antes del Mundial en Madrid contra Irak. Fueron unos minutos que convencieron al 'Lechuga'.

- "¿Alguna diferencia?" -

"Si yo no te digo quién es Kevin Rodríguez y vienes como espectador a ver el partido, ¿viste alguna diferencia con los compañeros que juegan en Europa, Estados Unidos o México?", le respondió a un periodista que le preguntó por el delantero.

"Se puso la camiseta de Ecuador y entró en un partido internacional. Yo no sé si hubiese tenido el coraje del pibe. Y lo hizo como si estuviera jugando en Imbabura", añadió Alfaro.

En una larga respuesta de más de cinco minutos, el técnico llegó incluso a reconocer que se veía reflejado en el delantero: "Cada vez que lo veo, me recuerda a mis años de lucha, cuando estaba en el ascenso. Un año viajé más de 44.000 km en bus para jugar partidos y soñar con el fútbol de Primera. Y no sabes lo lejos que me quedaba a mí el fútbol de Primera en mi país, ya no te digo un Mundial".

"Estoy para dar oportunidades. Y confieso que no le llamé antes por ese prejuicio absurdo de decir, ¿cómo voy a llevar a un jugador de Segunda División? Pero si el chico tiene condiciones, ¿por qué le voy a privar yo?" (de jugar con la 'Tri').

Formado en el equipo de su ciudad natal, siempre destacó por su fortaleza física y su capacidad para marcar y en 2017, siendo el máximo goleador del equipo juvenil, debutó en el primer equipo del Imbabura (al norte del país) y se convirtió en uno de los artífices, de 2018 a 2021, del ascenso del modesto equipo ecuatoriano de la tercera división a la Serie B.

- 'Descubierto' en 2022 -

Se dio a conocer para el gran público de su país en 2022, donde estuvo luchando por el ascenso a la primera categoría, pero su actuación más destacada fue en los octavos de final de la copa contra uno de los grandes del país, el Liga Deportiva Universitaria de Quito, coronada con un gol 'maradoniano' que reúne buena parte de sus características: gran juego de espaldas, capacidad de desborde, velocidad y definición quirúrgica.

Alfaro destaca también la "frescura, la humildad y la generosidad que tiene el chico" y Kevin Rodríguez sueña con ser protagonista le viernes contra Países Bajos, si Enner Valencia no se recupera del golpe en la rodilla sufrido ante Catar.

"Nos dice que es un gran equipo, pero que podemos ganarles, porque el equipo que tenemos es muy bueno. Nos llena de confianza, tiene una fe tremenda", admite el delantero.

Una actuación destacada en el Mundial seguro le abriría las puertas a un club mayor, incluso en Europa, donde ya están destacando compañeros de generación como Gonzalo Plata (Valladolid) y Jackson Porozo (Troyes).