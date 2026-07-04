De nueve a dos: Marruecos y Egipto se salvan en la estampida africana del Mundial

Luego de clasificar a nueve de sus diez selecciones en liza para los dieciseisavos del Mundial 2026, parecía que por fin África despertaba y le peleaba de tú a tú a Europa y Sudamérica la hegemonía del fútbol. Pero finalmente solo accedieron a octavos Marruecos y Egipto.

Únicamente Túnez, que perdió sus tres partidos y vivió un torneo sumido en el caos interno, evitó el pleno africano en la segunda ronda de Norteamérica 2026.

Argelia, Cabo Verde, República Democrática del Congo, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal y Sudáfrica sí cumplieron y superaron la fase de grupos.

"Felicito a las nueve federaciones de la CAF (clasificadas a dieciseisavos) y a sus presidentes y comités ejecutivos. Doy las gracias a los gobiernos africanos por su cooperación y apoyo", afirmaba orgulloso el presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), el sudafricano Patrice Motsepe.

"El trabajo duro y las inversiones en el fútbol juvenil, en los entrenadores, las ligas profesionales y las infraestructuras de cada uno de los 54 miembros de la CAF ha dado su fruto", se enorgullecía.

Pero la ilusión se esfumó unos días después con siete eliminados en dieciseisavos.

- Faraones y Leones, por penales -

En la primera ronda de eliminación directa el continente africano vio como casi todos sus representantes se despedían de Norteamérica y solo Egipto y Marruecos lograron avanzar, ambos en penales, a octavos.

Los Leones del Atlas, estandartes del fútbol africano en la última década, dejaron por el camino a un clásico del Mundial como Países bajos, tres veces finalista (1-1, 3-2).

Los Faraones de Mo Salah, por su parte, vencieron al rústico Australia en los penales (1-1, 4-2) en un choque entre dos selecciones que nunca habían jugado un duelo mata-mata.

La estampida africana del Mundial 2026 comenzó el domingo, cuando Sudáfrica fue eliminada (1-0) por uno de los coanfitriones, Canadá.

Cuando el partido en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, parecía que se iba al alargue, Stephen Eustáquio con un remate desde fuera del área en los descuentos mandó a casa a los Bafana Bafana.

Tras la victoria de Marruecos desde los doce pasos ante los Países Bajos, llegó el turno un día después de Costa de Marfil de la revelación Yan Diomandé.

Los Elefantes le jugaron de igual a igual el martes en Arlington, vecino a Dallas, a Noruega, fueron al frente y descuidaron la retaguardia.

Un error garrafal.

Se olvidaron que enfrente estaba el letal Erling Haaland y el Androide los echó del torneo al anotar el tanto de la victoria 2-1 a cuatro minutos del final.

- Senegal lo dejó escapar -

El miércoles llegó el turno, a primera hora, de RD Congo, que le planteó dura batalla a Inglaterra y estuvo cerca de dar una de las grandes campanadas del Mundial, pero Harry Kane lo impidió (2-1).

El capitán de los Tres Leones apareció cuando más lo precisaban y con un doblete a los 75 y 86 minutos evitó un papelón histórico para los inventores del fútbol.

Horas después, en Seattle, se dio la eliminación más dura para un país de África: la de Senegal a manos de Bélgica en alargue.

"Duele (...) Estábamos bien, ganábamos 2-0, pero el partido no dura solamente 85 minutos", lamentó el seleccionador senegalés, Pape Thiaw.

Los Leones de Teranga saboreaban una histórica victoria por 2-0 hasta que Bélgica igualó con dos goles en los últimos cinco minutos (86 y 89 minutos) del tiempo reglamentario.

Y cuando la prórroga llegaba a su fin, los Diablos Rojos ganaron (3-2) un partido increíble con un penal de Youri Tielemans en el descuento, a los 120+5'.

El jueves fue el turno de Argelia, que poco pudo hacer ante la superioridad de Suiza, que le ganó con justicia 2-0 en Vancouver.

Un día después Cabo Verde dejó una de las postales del Mundial: el modesto debutante trató de tú a tú a la campeona argentina en Miami y solo cayó en la prórroga (3-2).

Menos épica tuvo la derrota de Ghana, 1-0 ante Colombia en Kansas City con un gol de John Arias para certificar el dominio cafetero.

Así sólo dos selecciones africanas acceden a octavos de final y se iguala el récord de Brasil 2014 y Catar 2022.

Sólo Marruecos superó esta ronda, hace cuatro años cuando en la mejor actuación africana en un Mundial, los Leones del Atlas alcanzaron las semifinales.