Sin su principal figura Jannik Sinner, número dos del mundo, Italia anunció este jueves a los convocados para afrontar la fase final de la Copa Davis entre el 24 y el 29 de noviembre en Bolonia, donde busca defender el título.

Filippo Volandri, capitán del equipo italiano, presentó una lista en la que destaca la presencia de Matteo Berrettini, pese a que el jugador se retiró recientemente en los octavos de final del Masters 1000 de París por un dolor en el brazo.

Berrettini, número 43 del mundo, fue elegido por delante del especialista en dobles Simone Bolelli, lo que deja a Italia sin una pareja de dobles propiamente dicha.

Volandri también convocó a Flavio Cobolli (6º), quien perdió sus dos primeros partidos en las ATP Finals de Turín; Lorenzo Musetti (27º), Luciano Darderi (21º) y Andrea Vavassori, séptimo del mundo en dobles.

Pese a la ausencia de Sinner, quien tampoco disputó la edición del año pasado, Italia conquistó la Ensaladera de Plata en 2025 y buscará ahora su cuarto título consecutivo.

El número dos mundial no juega desde que conquistó Wimbledon el 12 de julio. Allí puso fin anticipadamente a su temporada 2026 debido a una tendinopatía en la rodilla derecha y una inflamación alrededor de la banda iliotibial.