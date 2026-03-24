Del Potro: João Fonseca "tiene mucho potencial", pero "necesita tiempo"

Último tenista de América Latina que ganó un torneo de Grand Slam, el exjugador argentino Juan Martín del Potro resalta el "potencial" de la promesa brasileña João Fonseca, pero pide "tiempo" para él.

¿Puede un latinoamericano volver a ganar uno de los cuatro grandes? En una entrevista con la AFP en Sao Paulo, el campeón del US Open 2009 analiza el panorama en tiempos de hegemonía del español Carlos Alcaraz y el italiano Jannick Sinner.

Retirado en 2022, Del Potro participó el fin de semana en juegos de exhibición con otros recordados extenistas: su compatriota Diego Schwartzman, el estadounidense Andy Roddick y el brasileño Fernando Meligeni, como antesala del Challenger Latin America Open.

Pregunta: Han pasado casi 17 años desde su triunfo en el US Open. ¿Hay jugadores latinoamericanos con proyección para acabar la espera?

Respuesta: "No es fácil ganar un Grand Slam. Muy pocos pudimos en la era del Big-3 (Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic) más allá de ellos y ahora creo que van a ser muy pocos los que puedan con Sinner y Alcaraz. Han ganado los últimos nueve Grand Slams y se les ve arriba del resto.

Ojalá un latino pueda. Ya pasaron muchos años. Hay buenos jugadores argentinos y está João Fonseca, que necesita tiempo y madurez.

Hasta que le gané a Federer por primera vez (en la final del US Open), perdí seis veces con él. Con Nadal y Djokovic, lo mismo. Es un proceso. Te tenés que enfrentar con ellos y perder una, dos, tres veces y poco a poco vas conociendo su juego y te animás".

P: Mencionó a Fonseca. ¿Qué latinoamericanos le gustan más?

"Fonseca es muy joven. Tiene mucho potencial. Tiene muy buenos tiros, y el tenis actual es de mucha potencia y, entonces, tiene esa ventaja. (Francisco) Cerúndolo lleva muchos años en el circuito y se está arrimando cada vez más arriba".

P: Haciendo memoria, ¿qué significó aquella victoria en Flushing Meadows?

R: "Tuve la fortuna de conseguir un sueño de pequeño y ganarle a Federer en la final. Él venía de ganar el torneo cinco años consecutivos. Todo el mundo esperaba el sexto y llegué yo, con 20 años, a romper esa racha. Cambió mi carrera, mi vida".

P: Sin Federer, Nadal y Djokovic, ¿tendría algún Grand Slam más en el bolsillo?

R: "Es difícil de decir, porque como yo estaban (Andy) Murray, (Stan) Wawrinka, Tomas Berdych y muchísimos otros que a ratos decíamos: 'Wow, qué loco jugar en esta época, nos tocaron los tres mejores de la historia'. A la vez también era muy bonito enfrentarlos, disputar grandes torneos y tratar de arrebatárselos. Era un desafío extra".

- Recuerdo olímpico -

P: Visita Brasil, donde ganó la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Rio 2016 tras la de bronce en Londres 2012. ¿Cómo vivió aquel evento?

R: "Cada oportunidad de estar en Brasil es muy linda.

Fue muy intenso, me tocó Djokovic (en el debut), Nadal (en las semifinales) y Murray en la final. Me faltó Federer. Conseguir una medalla olímpica, no importa si es bronce, plata o oro, vale mucho y soy un privilegiado por tener dos".

P: Volvemos a hoy: el Masters 1000 de Arabia Saudita a partir de 2028 podría comprometer el futuro de torneos tradicionales en Sudamérica. ¿Cómo ve la situación?

R: "Sé lo que he visto en noticias, no sé a profundidad qué está sucediendo, pero Sudamérica tiene una historia muy linda con el tenis, todos los jugadores dicen que los fans sudamericanos son los mejores, así que ojalá que respeten eso".