Deporte, comidas y diversión

El legendario futbolista panameño Blas Pérez, mundialista en Rusia 2018, compartió con Metro Libre su pasión por la gastronomía, a través de su restaurante ‘Peskito’, un concepto que mezcla el deporte y la buena comida.

“Este restaurante arranca con la relación de años con Abdiel [Celis, propietario de la franquicia], que me decía que ¿cuándo hacemos negocios? y yo siempre le contestaba que quería estar en el país, que quería estar presente para atender a la gente, y crear algo en donde se combinara el deporte y un lugar familiar”, señala. “Yo he hecho de mesero, las relaciones públicas son importantes. Yo siempre estoy de 4:30 de la tarde a 12 medianoche”, agregó. “Se dio la oportunidad y cuando llegamos aquí pusimos cariño y le metimos para impulsar el deporte. Gracias a Dios tenemos las canchas llenas y academias de fútbol que vienen a entrenar; es más, aquí entreno con mi academia, que ese era mi sueño, tener una academia, y que mejor tenerla junto al negocio. La gente lo reconoce a uno por el fútbol y aquí ya han jugado los mundialistas de Rusia”. El exdelantero y exseleccionado nacional reconoce que los fanáticos lo recuerdan con mucho cariño y que en El Peskito ha dejado de comer para “irme a tomarme la foto, si alguien me la pide. Nos debemos a la afición”.

Pérez, en palabras por Metro Podcast, disponible en todas las plataformas digitales de Metro Libre, aseguró que extraña la Selección Nacional, pero reconoce que “nuestro tiempo ya pasó y ahora nos toca apoyar a los que están”. Blas ve con mucho positivismo que Panamá volverá pronto a disputar un Mundial. El Peskito by Blas Pérez Sport Center se ubica en la azotea de Los Andes Mall, en ciudad de Panamá, donde podrás practicar fútbol en canchas sintéticas y baloncesto, además de degustar ricos platillo. “Las alitas, cócteles (que es amplía selección), deditos de pescado y no es costoso”, indicó Pérez, “además la comida es muy rica, no porque sea mi restaurante, sino que se trata de darle lo mejor a la gente en un ambiente familiar y se lleven un lindo recuerdo de este establecimiento”.