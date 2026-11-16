Desafío TKD Panamá Fest 2026: dos días de taekwondo en David

David, Chiriquí, será sede del Desafío TKD Panamá Fest 2026, certamen que reunirá a atletas nacionales y extranjeros los días 20 y 21 de noviembre en el Gimnasio La Basita. Organizado por DaBest Taekwondo y Vegas Taekwondo Boquete, el torneo cuenta con tres años de trayectoria bajo el lema: “El desafío está en tu mente”.

La competencia abarcará las categorías infantiles, precadete, cadete, juvenil, sénior y máster. El viernes 20, a partir de las 6:00 p.m., se disputarán las pruebas de poomsae individual y por equipos, kyokpa y circuito motriz. El sábado 21, desde las 8:00 a.m., será el turno de los combates con kyorugi, TK3 y peto electrónico. La academia ganadora recibirá premios en efectivo.

Previo al evento, los días 18 y 19 de noviembre, se llevará a cabo el TKD Camp Panamá 2026 en el Club David, un espacio diseñado para perfeccionar técnicas junto a dos reconocidos maestros. El campamento estará liderado por el costarricense Pablo Alfaro Artavia, entrenador olímpico en Atenas 2004, y el colombiano Walter Saldarriaga Monsalve, entrenador de la selección de Antioquia y experto en preparación física, técnica, táctica y sistema Daedo.

Para los niños de 6 a 10 años habrá juegos, técnicas con paletas, peto electrónico y combate controlado, en horario de 8:00 a.m. a 10:30 a.m., con un costo de 30 dólares. Por su parte, las sesiones para atletas y entrenadores se desarrollarán de 10:30 a.m. a 6:00 p.m.