Descartarían estadios para torneos de béis

REDACCIÓN | “Seguramente vamos a tener unos estadios, en especial en las provincias afectadas, que no van a estar listos para albergar el Campeonato de Béisbol Juvenil y posiblemente el Mayor [en 2027]”. Así se expresó el director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez, sobre el posible descarte del uso de coliseos para los torneos de béisbol nacional, que tradicionalmente empiezan en enero, debido a las consecuencias provocadas por el sismo del pasado 9 de octubre que azotó el país.

“los reportes iniciales nos señalan complicaciones”, indicó Ordóñez, quien confirmó una próxima gira de evaluaciones en estadios ubicados en Los Santos, Coclé , Herrera y Veraguas, “que han sufrido afectaciones”. El funcionario dijo que “vamos a tener que hablar con la Fedebeis para ver que sedes podremos utilizar”.

desde que tomó las riendas de la entidad, en 2024, Ordóñez recalca que se han asegurado de que los proyectos de recintos deportivos tengan contemplados diseños de refuerzos estructurales.

“Instalaciones como el mariano bula, pasó nuestras inspecciones muy bien; el CAR de Juan Díaz, el Rico Cedeño [que está en fase final de renovación], entre otras recientes remodelaciones, todas las inspecciones han salido muy bien”, añadió.