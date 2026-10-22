Descartarían estadios para torneos de béis

<span class="mln_uppercase_mln">REDACCIÓN |</span> 'Seguramente vamos a tener unos estadios, en especial en las provincias afectadas, que no van a estar listos para albergar el Campeonato de Béisbol Juvenil y posiblemente el Mayor [en 2027]'. Así se expresó el director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez, sobre el posible descarte del uso de coliseos para los torneos de béisbol nacional, que tradicionalmente empiezan en enero, debido a las consecuencias provocadas por el sismo del pasado 9 de octubre que azotó el país. <span class="mln_uppercase_mln">'los reportes iniciales nos señalan complicaciones', indicó Ordóñez, quien confirmó una próxima gira de evaluaciones en estadios ubicados en Los Santos, Coclé , Herrera y Veraguas, 'que han sufrido afectaciones'. El funcionario dijo que 'vamos a tener que hablar con la Fedebeis para ver que sedes podremos utilizar'. </span><span class="mln_uppercase_mln">desde que tomó las riendas de la entidad, en 2024, Ordóñez recalca que se han asegurado de que los proyectos de recintos deportivos tengan contemplados diseños de refuerzos estructurales. </span><span class="mln_uppercase_mln">'Instalaciones como el mariano bula, pasó nuestras inspecciones muy bien; el CAR de Juan Díaz, el Rico Cedeño [que está en fase final de renovación], entre otras recientes remodelaciones, todas las inspecciones han salido muy bien', añadió. </span>