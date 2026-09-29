‘Destino Japón’ sin altibajos

Mentalizados en dar una grata impresión una vez más durante un torneo de calibre internacional, los integrantes de la Selección Mayor masculina de fútbol de Panamá se instalaron ayer en Tokio, Japón, en su hotel de concentración, tras disputar el primer partido de su denominada “Gira Asiática”, donde se empató 1-1, el pasado viernes, ante India.

El equipo panameño llegó aproximadamente a las 2:30 p.m., hora nipona, al Aeropuerto Internacional de Narita, después de completar un vuelo directo de ocho horas procedente de Bangalore, India. El elenco canalero fue recibido en la terminal aérea por aficionados japoneses, quienes se tomaron fotos y pidieron autógrafos.

Cabe recordar que Panamá y Nueva Zelanda estarán abriendo las semifinales de la Kirin Cup Soccer, una competición de carácter amistosa (no oficial), el próximo jueves 1 de octubre, encuentro a disputarse en el Estadio Internacional de Yokohama, desde las 3:00 p.m. hora local (1:00 a.m. hora de Panamá).

Una vez terminado el partido, se jugará la segunda semifinal, en la misma sede, entre el anfitrión Japón y Ecuador. Los ganadores se miden en la final, mientras que los equipos perdedores chocan por el tercer lugar. Estos dos encuentros se disputarán el 5 de octubre, en el Estadio Nacional de Tokio. El torneo tenía cuatro años de ausencia.