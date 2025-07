Di María regresa al fútbol argentino: "Volver a casa" es "especial"

El extremo Ángel Di María, figura decisiva en la selección argentina campeona del mundo en Catar 2022, regresó este lunes a Rosario Central, club en el que inició su carrera, después de 18 temporadas en Europa.

El Fideo, de 37 años, fue presentado en rueda de prensa realizada en un hotel céntrico de Rosario, 300 km al noroeste de Buenos Aires, en su vuelta al equipo en el que jugó entre 2005 y 2007.

Desde el Canalla cruzó el Atlántico para iniciar un exitoso periplo por Benfica, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain y Juventus, escuadras en las que ganó 29 títulos.

Emocionado hasta las lágrimas, contó: "Esto es algo muy lindo, que soñaba hace bastante. Quise antes y no se pudo, pero hoy estoy acá, feliz, con mi familia, esto era lo que deseaba, estar de nuevo en el Gigante (el estadio de Central)".

"Estoy orgulloso de todo lo que hice, pero esto más que todo. Volver a casa después de tanto tiempo, de tantos años, es algo muy especial poder vivir de nuevo en Rosario y vestir la camiseta de Central. Y que la gente esté contenta es todo", expresó.

Cientos de hinchas del Canalla se acercaron hasta el hotel para darle una calurosa bienvenida a Di María, un anticipo de lo que se espera el sábado próximo, cuando el equipo auriazul reciba a Godoy Cruz por la fecha inaugural del torneo Clausura argentino.

- "Es algo que soñaba" -

"Estoy feliz de estar acá, de que mis hijas puedan vivir esto, que mi mujer me vea jugar acá, es cumplir un sueño", señaló el extremo, que lucirá la camiseta 11.

"Esto es mucho más de lo que esperaba. Volver a entrenar acá, ser parte de Central es algo que soñaba, pero hoy miraba a los costados y no podía creer que estaba ahí, como si fuera la primera vez, tuve esa sensación y esa adrenalina (...) ojalá siga todo de la misma manera", amplió.

Como varias leyendas del fútbol sudamericano en los últimos años, Di María retorna al equipo de sus amores en el epílogo de su carrera.

Su regreso, sin embargo, estuvo en duda luego de que su familia sufriera amenazas el año pasado en Rosario, una ciudad atravesada por la violencia, especialmente del narcotráfico.

"Volver siempre estuvo en mi cabeza, desde el día que me fui (...) Voy a retirarme acá, pero ahora estoy a pleno, en el Mundial de Clubes quedó claro que estoy muy bien", expresó.

A pesar de que el Benfica, exequipo de Di María, fue eliminado en octavos de final, el Fideo es con cuatro tantos uno de los máximos goleadores del Mundial de Clubes, que culmina el domingo.

- "Es un fútbol más duro" -

Di María, que se retiró de la Albiceleste tras ganar la Copa América de 2024, dijo que lo "único" que falta en su carrera es "ser campeón" con Central.

Luego contó que habló con el también rosarino Lionel Messi sobre su vuelta a su país: "Me dijo que estaba feliz que cumpliera mi sueño, que estaba contento".

El Fideo se puso a disposición del técnico de Central, Ariel Holan, y aseguró que sabe lo que le espera en el torneo local, donde las rivalidades muchas veces opacan la idolatría ganada por los jugadores en la selección.

"Sé que es un fútbol más duro, con más choques, pero dependerá de mí que yo pueda sacar mis armas y estar a pleno para ayudar al equipo", sostuvo.

"Después, cómo me reciba cada hinchada, si me putean (insultan) o me aplauden, el fútbol es así. Es difícil para el hincha de otro lado ovacionar a alguien que viste otra camiseta. Será lo que venga".