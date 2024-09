Dimitrov y Fritz sacan primeros boletos a cuartos del US Open

Con el apoyo en la grada de su amiga Serena Williams, el búlgaro Grigor Dimitrov selló el domingo su regreso a cuartos de final del Abierto de Estados Unidos por primera vez desde 2019, mientras el local Taylor Fritz avanzó frente a Casper Ruud.

Dimitrov, noveno de la ATP, sofocó la rebelión del ruso Andrey Rublev (6), que llegó a remontar dos sets en contra en el primer duelo de la jornada en la pista central de Flushing Meadows (Nueva York).

El búlgaro, de 33 años, contuvo los nervios e impuso su veteranía en la manga definitiva para imponerse por 6-3, 7-6 (7/3), 1-6, 3-6 y 6-3 después de tres horas y 39 minutos.

Por segundo día consecutivo, Serena Williams volvió al escenario donde conquistó seis de sus 23 trofeos de Grand Slam, esta vez para celebrar entusiasmada la victoria de Dimitrov desde la tribuna.

"Por alguna razón no me pone nervioso jugar frente a ella, ayer me dio ánimos", explicó el búlgaro sobre la pista. "Es increíble jugar enfrente de este increíble público y de grandes amigos".

Dimitrov, que en esta fase de su carrera se enfoca en los torneos grandes, estuvo cerca de ser otra víctima del pundonor de Rublev, que el miércoles ya remontó dos sets frente al francés Arthur Rinderknech.

"Yo estaba jugando muy bien pero por alguna razón mi cuerpo comenzó a perder el ritmo y yo sabía que él no iba a renunciar al partido. Tuve que ser paciente. Creo que lo más importante hoy ha sido mi experiencia", explicó Dimitrov sobre la reacción de Rublev.

El búlgaro, finalista este año del Masters 1000 de Miami, pugnará por sus segundas semifinales en Nueva York contra el local Frances Tiafoe o el australiano Alexei Popyrin, el verdugo del español Carlos Alcaraz.

En paralelo Taylor Fritz, el estadounidense mejor posicionado en el ranking de la ATP, sí culminó una remontada para vencer al noruego Casper Ruud, subcampeón en 2022.

Fritz, número 12 mundial, superó a Ruud (8) por 3-6, 6-4, 6-3 y 6-2 y vengó su derrota en octavos del pasado Roland Garros.

El californiano, muy superior al servicio (24 'aces' por 4 de Ruud), jugará sus segundos cuartos de final seguidos en el Grand Slam de su país ante el ganador del duelo entre el alemán Alexander Zverev y el estadounidense Brandon Nakashima.