Dinamarca pide al COI que Groenlandia e Islas Feroe puedan competir con su propias banderas

El Parlamento danés anunció el martes haber pedido al Comité Olímpico Internacional (COI) que autorice a los deportistas de sus territorios autónomos, Groenlandia e Islas Feroe, a competir bajo sus propias banderas en los Juegos Olímpicos.

"Son países dotados de una identidad deportiva fuerte e independiente. El presidium (del parlamento danés) desea apoyar una causa que tiene una gran importancia para los deportistas de Islas Feroe y de Groenlandia, que sueñan con competir en el escenario internacional más importante bajo su propia bandera", declara en un comunicado el presidente del parlamento danés, Søren Gade.

El texto recuerda que ambos territorios son ya miembros de varias federaciones internacionales deportivas, especialmente de la Federación Internacional de Balonmano. En el caso de Islas Feroe, es miembro a título individual de la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) y de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

En una carta dirigida al COI el 18 de junio, el Parlamento danés indicó ser consciente de que, desde 1996, la instancia olímpica limita la admisión de nuevos miembros a territorios reconocidos como Estados independientes por la comunidad internacional.

"Pero de igual forma conviene destacar que siguen existiendo excepciones a esta práctica, ya que varios territorios -como Aruba, Bermudas o Puerto Rico- participan bajo su propia bandera en virtud de un reconocimiento acordado antes de la adopción de esa política en 1996", destacó.

Para defender su petición, el Parlamento danés destaca que las Islas Feroe ya habían realizado una petición de adhesión en 1983, antes de que se modificara el reglamento en 1996.