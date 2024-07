Directiva del COP dirá presente en París

ml | La presidente del Comité Olímpico de Panamá (COP), Damaris Young, en entrevista en TVN Noticias, indicó que “los directivos del COP, su presidente y secretario general, no viajamos como parte de la delegación de Panamá a París-2024, no recibimos viaticos, no lo hemos recibido en toda la gestión, y esta no será la excepción, nuestros costos lo cubren directamente el Comité Olímpico Internacional”.

Añadió que “al final, la tarea es propiciar que se puedan dar acuerdos para que nuestros atletas se beneficien. Como pasó en Tokio [con equipamiento], donde tuve unas 52 reuniones”.