Djokovic acribilla a Norrie y vuelve a los octavos del US Open

Novak Djokovic durante la tercera ronda del US Open el 29 de agosto de 2025 Mike Stobe
AFP
29 de agosto de 2025

Con uno de sus servicios más afilados, el serbio Novak Djokovic venció la noche del viernes al británico Cameron Norrie y selló su regreso a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos.

Djokovic, número siete de la ATP, superó a Norrie (35) por 6-4, 6-7 (4/7), 6-2 y 6-3 después de dos horas y 47 minutos.

El gigante balcánico, a sus 38 años, es el jugador más veterano en llegar a los octavos del Grand Slam de Nueva York desde el estadounidense Jimmy Connors en 1991.

Este viernes, frente a un oponente ocho años menor, sorteó diversos tipos de peligros gracias a un descomunal saque con el que logró 18 aces, igualando su récord en el torneo.

El serbio tuvo que ser atendido entre el primer y segundo set por aparentes problemas en la parte baja de la espalda y también se vio amenazado cuando Norrie se apropió del segundo parcial en el tiebreak.

La reacción de 'Nole' en el tercer set fue fulminante y se mostró superior físicamente a Norrie, al que ha tumbado en sus siete duelos particulares.

Djokovic sigue avanzando hacia su ansiado título 25 de Grand Slam y ahora tendrá como rival al alemán Jan-Lennard Struff (144 de la ATP), al que ha vencido en sus siete choques previos.

