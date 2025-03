Djokovic cae en su debut en Indian Wells y alarga su mal momento

El serbio Novak Djokovic fue eliminado este sábado en su estreno en el Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos) a manos del neerlandés Botic van de Zandschulp, agrandando las dudas sobre su nivel de competitividad.

Djokovic, número siete de la ATP, cedió por 6-2, 3-6 y 6-1 ante Van de Zandschulp (85), quien seis meses atrás ya había batido a Carlos Alcaraz.

El gigante balcánico, de 37 años, encadena una racha de tres derrotas seguidas muy poco habitual en su legendaria carrera, en la que posee el récord de 24 títulos de Grand Slam.

Su última victoria fue el 21 de enero en los cuartos de final del Abierto de Australia frente a Alcaraz, a quien se le sigue despejando el camino para un tercer trofeo seguido en Indian Wells.

En el desierto californiano Djokovic es el máximo ganador, junto a Roger Federer, con cinco coronas, pero el sábado protagonizó una segunda despedida temprana.

Un año atrás, Djokovic perdió su segundo cruce ante el italiano Luca Nardi, entonces número 123 mundial y que, al igual que Van de Zandschulp, venía de la repesca de la fase previa.

El serbio venía de caer en su debut en Doha (ATP 500), donde hizo una sorprendente reaparición tras la lesión en el muslo izquierdo que le obligó a retirarse durante las semifinales de Australia ante Alexander Zverev.

Este sábado tampoco se encontró cómodo en ningún momento frente a Van de Zandschulp, quien ya advertido de su peligro al tumbar a Alcaraz en la tercera ronda del pasado Abierto de Estados Unidos.

"Siempre pasa algo, pero no quiero hablar de ello. Obviamente no hay excusas para esta mala actuación", dijo Djokovic al ser preguntado si se vio afectado por el viento o por problemas de estómago durante el juego. "Simplemente no se siente muy bien cuando se juega de esta manera en la cancha, pero felicitaciones a mi oponente. Para mí fue un mal día, no pude encontrar el ritmo".

- "Mantener la calma" -

Sin chispa ni velocidad, Djokovic facilitó el buen arranque del neerlandés con un deficiente primer set, en el que cometió 14 errores no forzados (por seis de Van de Zandschulp) y sólo ganó un 43% de puntos al servicio.

Ante la decepción de la pista central, que le ofreció su apoyo, Djokovic entregó cinco juegos seguidos, ganando sólo dos puntos de 18 en juego, y se marchó a la silla a buscar respuestas con el primer set perdido.

Andy Murray, su exrival y ahora entrenador en este arranque de temporada, trataba con sus indicaciones de trasladar calma a 'Nole'.

Djokovic tuvo un momento de furia golpeando una pelota y gritando hacia su banco pero rompió por primera vez el servicio de Van de Zandschulp y se adjudicó el segundo set lanzando el puño al aire de rabia.

Conocido por su sangre fría extrema sobre la pista, Van de Zandschulp no se intimidó y exprimió a la perfección sus dos oportunidades de 'break' para acabar con la resistencia de Djokovic.

"Sabía que si perdía la calma no me iba a ir bien, es algo en lo que siempre me concentro, especialmente contra los grandes", declaró Van de Zandschulp.

- "Las cosas son diferentes" -

La derrota aumenta las preocupaciones alrededor de Djokovic, el último miembro en pie del legendario 'Big 3' que formó con Federer y Rafael Nadal.

Si en 2024 únicamente se colgó la medalla de oro olímpica de los Juegos de París, el serbio mantiene su irregularidad en este inicio de año, con una gran victoria ante Alcaraz en Australia pero también un tropiezo ante Matteo Berrettini en Doha y más problemas físicos.

"Obviamente, las cosas son diferentes para mí en los dos últimos años", reconoció el balcánico.

"He estado luchando para jugar al nivel deseado. De vez en cuando, tengo un par de buenos torneos, pero la mayor parte del tiempo es realmente un desafío. Es una lucha para mí", agregó Djokovic, que no confirmó si se mantiene su plan inicial de competir este mes en el Masters 1000 de Miami.