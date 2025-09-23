Djokovic disputará el Masters 1000 de Shanghái a comienzos de octubre

El antiguo N.1 del mundo, Novak Djokovic, cuyo último partido oficial data de comienzos de septiembre, disputará el Masters 1000 de Shanghái previsto del 1 al 12 de octubre, anunciaron este martes los organizadores del torneo.

"¡Está de vuelta! Nuestro cuádruple campeón regresa a Shanghái este año", escribieron los organizadores en la red social X, acompañando su publicación de un video del serbio de 39 años.

Ganador de 24 títulos del Grand Slam, Djokovic no disputa un partido oficial desde su derrota en semifinales del US Open, a comienzos de septiembre en Nueva York.

Después de esa eliminación ante el actual N.1 del mundo Carlos Alcaraz (que entonces era segundo en ranking ATP), 'Nole' no dio apenas pistas sobre sus siguientes pasos en el calendario.

En 2025 ha disputado una cifra muy inferior de torneos respecto a los años precedentes.

Sólo se comprometió a disputar el ATP 250 de Atenas (2-8 noviembre).

Su participación en el Masters 1000 de París (27 octubre-2 noviembre) o en las Finales ATP en Turín (9-16 noviembre), no está confirmada por el momento.

Djokovic conquistó el torneo de Shanghái, en 2012, 2013, 2015 y 2018, y podría enfrentarse en la urbe china con Carlos Alcaraz o con Jannik Sinner.