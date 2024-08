Djokovic "en el séptimo cielo" tras ganar el oro en París-2024

El tenista serbio Novak Djokovic dijo estar "en el séptimo cielo" tras ganar el domingo la primera medalla de oro olímpica de su soberbia carrera en una intensa final ante Carlos Alcaraz en París-2024.

A sus 37 años, con 24 trofeos de Grand Slam y una colección de títulos sin par, Djokovic tampoco descarta acudir a los Juegos de Los Ángeles-2028, según avanzó en la rueda de prensa posterior a la final.

Pregunta: ¿Cómo se siente tras ganar por fin el oro que se le había resistido durante tantos años?

Respuesta: "Es más que especial. Pensé que 2012, cuando fui abanderado en la ceremonia de apertura de los Juegos para Serbia, era la mayor emoción que podía experimentar un atleta... Hasta hoy.

Ahora mismo estoy en el séptimo cielo. Todo lo que estoy sintiendo va más allá de lo que jamás pensé que pasaría. Estar en la cancha con la bandera serbia, cantando el himno serbio con la medalla de oro colgada del cuello... Nada puede superar eso en el deporte profesional".

P: ¿Es ésta su mayor victoria?

R: "Ganar el bronce en mis primeros Juegos (Pekín-2008) y luego no conseguir esta medalla. Haber perdido tres veces en semifinales de cuatro participaciones...

Ahora, a los 37 años, contra un joven de 21 que probablemente sea el mejor jugador del mundo en este momento, volver y jugar un tenis increíble... Si tengo todo eso en cuenta, es sin duda el mayor éxito de mi carrera".

P: Se lesionó en Roland Garros y se operó hace dos meses...

R: "Mi lesión de rodilla en Roland Garros me apartó un poco del camino, pero aun así tenía que jugar en Wimbledon. Y sin esperar mucho, llegué a la final, lo que fue un gran éxito. Perdí contra Alcaraz, que fue mucho mejor que yo. Pero cuando llegué aquí dije que era un jugador diferente en cuanto a movimientos, juego y sensaciones. Wimbledon fue muy importante para mí porque me dio confianza en mis movimientos y también en mi juego".

P: Tuvo un torneo ideal, sin perder ni un set.

R: "Sabía desde las dos primeras rondas, por la forma en que jugué, que era mi oportunidad. Si iba a pasar, iba a pasar ahora. Sabía que jugar contra Alcaraz, en plena forma, iba a ser lo más difícil del torneo. El hecho de haber perdido claramente contra él en Wimbledon jugó a mi favor, porque no podría haberlo hecho peor. Sabía que este partido sería diferente, podía sentirlo".

P: ¿Alguna vez dudó de que iba a colgarse el oro?

R: "Por supuesto que tuve dudas. Pero mi fe en mí mismo y la convicción que tengo son más fuertes que mis dudas, y así ha sido siempre en mi carrera. Sabía que iba a suceder, sólo era cuestión de tiempo. Los Juegos Olímpicos se celebran cada cuatro años, y la oportunidad de ganar el oro para tu país es muy rara. A mis 37 años, no sabía cuántas oportunidades más tendría".

P: ¿Su antiguo entrenador, Marian Vajda, le dijo que iría a Los Ángeles dentro de cuatro años si fracasaba?

R: "Y tiene razón. Me conoce bien, es como un miembro de mi familia. Pero oiga, sigo queriendo ir a Los Ángeles. Me encanta jugar para mi país, sobre todo en los Juegos Olímpicos y en la Copa Davis. Sinceramente, no sé qué va a pasar en el futuro, sólo quiero disfrutar del momento".