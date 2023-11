Djokovic gana a Rune en el Masters ATP Finals y se asegura acabar el año como N.1

El serbio Novak Djokovic debutó en el Masters ATP Finals con un trabajado triunfo en tres sets frente al joven danés Holger Rune (N.10), una victoria que le garantiza acabar el año como número 1 mundial por octava vez, ampliando su propio récord.

El ganador de 24 títulos del Grand Slam, que a sus 36 años busca en Turín un séptimo título de maestros, que supondría otro récord, se impuso a Rune por 7-6 (7/4), 6-7 (1/7) y 6-3 este domingo.

En el otro partido de esta jornada inicial, el italiano Jannik Sinner derrotó al griego Stefanos Tsitsipas. El lunes debutará el español Carlos Alcaraz (N.2), ante el alemán Alexander Zverev.

En un primer set muy disputado, el joven Rune fue el primero en romper el saque de su rival, en el quinto juego, pero Djokovic le devolvió inmediatamente el quiebre en el juego siguiente y ambos mantuvieron el servicio para decidir el parcial en el 'tie break'.

En la muerte súbita, el número 1 mundial pocas veces falla y, pese a ceder dos puntos con su servicio, se mostró muy efectivo al resto para llevarse la primera manga.

Al inicio del segundo set se repitió la historia: Rune se colocó con 2-0 tras romper el servicio de Djokovic, pero el serbio puso las tablas en el juego siguiente.

Y Rune perdonó por tercera vez a Djokovic al desperdiciar una bola de set en el 10º juego y nuevamente hubo que ir al 'tie break'.

El danés dio lo mejor de sí mismo en este tramo del partido para imponerse claramente por 7-1 en la muerte súbita y alargar el duelo al tercer set.

El joven Rune se dejó muchas plumas en ese intento por alargar el partido y lo acabó pagando en el tercer set, donde perdió dos veces su servicio y, pese a que recuperó uno de ellos, acabó cediendo la victoria.

- Sinner no falla en casa -

En el primer partido del torneo, Sinner venció a Tsitsipas por un doble 6-4 con el apoyo mayoritario del público local.

Sinner, cuarto del mundo, no sufrió demasiado ante su adversario, sexto del ranking de la ATP y vencedor de este torneo en 2019.

"Mi objetivo de la temporada era disputar los Masters en casa, disfruto al máximo. He hecho un buen primer partido", señaló Sinner.

"Sabía que sería complicado, pero he manejado bien la situación. He intentado mantenerme agresivo y me siento muy feliz por mi actuación. Me alegra comenzar con una victoria, ojalá pueda seguir con esta intensidad", añadió.

En el torneo de dobles, la dupla formada por el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos (quintos cabezas de serie) debutó con una victoria por 2-6, 6-3 y 10-7 ante la pareja formada por el mexicano Santiago González y el francés Edouard Roger-Vasselin (cuartos favoritos).

Los argentinos Máximo González y Andrés Molteni, por su parte, no tuvieron opción alguna ante los grandes candidatos al título, el croata Ivan Dodig y el estadounidense Austin Krajicek, quienes se impusieron por un claro 6-4 y 6-2.