Djokovic renuncia al Masters 1000 de Miami por lesión de hombro

Novak Djokovic no participará en el Masters 1000 de Miami, que arranca la próxima semana, debido a una lesión en el hombro derecho, informó este domingo la ATP citando información del torneo.

El gigante serbio, de 38 años, compitió en las dos últimas semanas en el Masters 1000 de Indian Wells, donde fue eliminado el miércoles en octavos de final por el campeón defensor, el inglés Jack Draper.

Djokovic, que en los últimos años dosifica sus apariciones en el circuito, también disputó la categoría de dobles de Indian Wells junto al griego Stefanos Tsitsipas, cayendo en la segunda fase.

El balcánico, que a inicios de año fue subcampeón del Abierto de Australia, ha conquistado en seis ocasiones el torneo de Miami, igualando al estadounidense Andre Agassi en el récord del certamen.

El año pasado hizo su regreso a la competición floridana, que no disputaba desde 2019, y avanzó hasta la final, perdida ante el joven checo Jakub Mensik.