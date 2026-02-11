Djokovic renuncia por cansancio al torneo ATP 500 de Doha

Novak Djokovic, reciente finalista del Abierto de Australia, no participará en el torneo ATP 500 de Doha (16-21 febrero) como consecuencia de una "importante fatiga", anunciaron este miércoles los organizadores de la prueba.

El N.3 del mundo tenía previsto disputar en Doha su primer torneo tras perder ante Carlos Alcaraz en la final de Melbourne el pasado 1 de febrero, una derrota que impidió que el serbio se convirtiera en el primer tenista de la historia en alcanzar los 25 Grand Slams.

Esta baja también confirma que a sus 38 años, Djokovic concentra sus esfuerzos en los torneos del Grand Slam y los Masters 1000. Su próximo torneo debería ser Indian Wells (4-15 de marzo).

Sí tienen previsto participar en Doha tanto Alcaraz como Jannik Sinner, los dos primeros clasificados del ranking, en lo que será su primer torneo tras Australia.