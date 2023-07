Djokovic se clasifica para su 12ª semifinal de Wimbledon

El serbio Novak Djokovic se clasificó el martes para su 12ª semifinal de Wimbledon y la 46ª en un torneo de Gran Slam al imponerse en cuatro sets al ruso Andrey Rublev.

Djokovic, que busca su octavo título en el All England Club y el 24º de Grand Slam de su carrera, se impuso en dos horas y 48 minutos por 4-6, 6-1, 6-4 y 6-3 y se enfrentará al italiano Jannik Sinner (N.8) por un puesto en la final.

El actual número 2 del mundo ha alcanzado ahora tantas semifinales de Grand Slam como el retirado Roger Federer y no ha perdido un partido en la pista central de Wimbledon desde 2013.

Sin embargo, tras el encuentro con Rublev aseguró que no le gusta "pensar en los números" cuando está disputando un torneo y que "adora" el hecho de ser el tenista al que todos sueñan con imponerse.

"Cualquier tenista quiere estar en una posición en la que todos los demás le quieran ganar", aseguró.

"Ellos quieren ganar, pero no va a suceder", afirmó, determinado a llegar a la final del domingo, que sería la quinta consecutiva para el serbio.

Aseguró no temer la presión. "Forma parte de lo que hacemos", dijo, y "despierta las emociones más bellas en mí y me motiva y me inspira para jugar mi mejor tenis".

Rublev, séptimo de la clasificación mundial, lo intentó todo para vencerle. Desplegó un potente saque y, ante gran el resto de Djokovic, terminó muchos puntos tajantemente en la red.

Pero ante las derechas liftadas del ruso, el serbio resistió con largos peloteos, estirándose como si fuera de goma, buscando las esquinas para desbordar a su adversario y empujándolo al error.

- Sinner, mejor "mentalmente" -

El ruso le quebró el servicio en el noveno juego del primer set con un derechazo abierto a la línea lateral para ponerse 5-4 y rematar después la manga con su demoledor servicio.

Pero Djokovic se mostró expeditivo desde el principio del segundo set, combinando tesón desde el fondo de la pista con una dejada inalcanzable para arrabatar al ruso su primer juego de servicio.

Un impresionante revés descruzado le anotó un segundo break en un cuarto juego en que no dejó al ruso apuntarse un solo tanto, sumando después en otro juego blanco con su saque 5-0.

Pese a la resistencia del ruso, Djokovic mantuvo la presión en el tercer set con largos peloteos. Pese a un passing demencial y un gran resto Rublev no pudo evitar entregar la tercera manga y la cuarta ya fue un puro trámite para el serbio.

Su adversario en la semifinal del jueves también se clasificó imponiéndose a un ruso, Roman Safiullin (N.92), en cuatro sets.

El año pasado, el tenista de 21 años cayó en cuartos de final del Gran Slam sobre hierba jugando contra el serbio, que le venció pese a haberse apuntado el italiano los primeros dos sets.

Para llegar de nuevo hasta aquí Sinner aseguró haber "invertido mucho", "hecho muchos sacrificios". Y se declaró feliz de su juego contra Safiullin, al que venció en dos horas y cuarto por 6-4, 3-6, 6-2 y 6-2.

"Cuando perdí el segundo set, todo lo que tenía que hacer era ganar los dos siguientes", bromeó. "No, más en serio, obviamente fue difícil. Estaba un poco apagado mentalmente, que es un aspecto en el que estamos trabajando mucho, y obviamente estoy muy contento con la forma en que reaccioné en los dos últimos sets", añadió.