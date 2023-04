Djokovic se estrena con victoria en Montecarlo, Davidovich y Munar se despiden

El número 1 del tenis Novak Djokovic se estrenó con victoria este martes en el Masters 1000 de Montecarlo, en una jornada en la que dijeron adiós dos de los representantes españoles, Alejandro Davidovich (24º ATP), que defendía la final que disputó el año pasado, y Jaume Munar (83º).

El tenista serbio comenzó su preparación para Roland Garros, la gran cita de la temporada de tierra en la que Djokovic aspira a convertirse en el jugador con más torneos del Grand Slam (23), con un triunfo más sufrido de lo esperado ante el desconocido ruso Ivan Gakhov, por 7-6 (7/5) y 6-2.

"Hasta hoy no le había visto jugar nunca y siempre es difícil enfrentarse a un rival al que no conoces", admitió tras el partido Djokovic.

El N.198 del mundo creó muchos problemas a Djokovic en el primer set, al punto de ser el primero en lograr un 'break' en el séptimo juego, aunque el serbio reaccionó de inmediato y lo recuperó en el juego siguiente para llevar el desenlace de la primera manga al 'tie break', donde el balcánico necesitó tres bolas para apuntarse el primer parcial por 7-5.

Más lógico fue el desarrollo del segundo set, en el que el joven ruso ya no tuvo la energía del primero, y Djokovic rompió dos veces el servicio para cerrar el partido por 6-2.

"En el primer set no jugué bien mientras que él sí lo hizo. En el segundo aumenté mi nivel de juego", analizó Djokovic, que ante las ausencias de los españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, es el gran favorito al título en Montecarlo.

"La tierra batida es la superficie a la que más me cuesta adaptarme, encontrar el ritmo. Históricamente, a lo largo de mi carrera, siempre he necesitado una o dos semanas de torneos sobre tierra para jugar como yo quiero. Aunque haga tres semanas que me entreno sobre tierra y que me encontraba bien en los entrenamientos, es diferente en competición", apuntó el serbio en conferencia de prensa.

En la siguiente ronda, Djokovic tendrá como rival a un italiano: Lorenzo Mussetti (N.21) o Luca Nardi (N.159).

El otro gran favorito al título, después de ganar en Montecarlo en las dos últimas ediciones, el griego Stefanos Tsitsipas, no tuvo problema alguno para clasificarse para la tercera ronda, después de que su rival, el francés Benjamin Bonzi se retirase cuando iba perdiendo el primer set por 4-1 por problemas en la muñeca izquierda.

El griego, N.3 del ranking, podría ser el rival de Nicolás Jarry (N.58) en octavos de final si el tenista chileno vence el miércoles al australiano Alexei Popyrin (N.94).

A diferencia de Djokovic y Tsitsipas, los españoles Davidovich y Munar se despidieron del torneo monegasco al caer ante los rusos Karen Khachanov (N.11) y Andrey Rublev (N.6).

Khachanov, noveno favorito, no ofreció ninguna opción a Davidovich, que el año pasado jugó por el título contra Tsitsipas, imponiéndose por un doble 6-2 en la primera ronda.

Más batalla ofreció Munar, que logró el primer set ante Rublev, quinto cabeza de serie, para terminar perdiendo por 4-6, 6-2 y 6-2 en el primer partido de la segunda ronda.

Antes, el alemán Alexander Zverev, 16º mundial, firmó un positivo regreso a la tierra batida tras su lesión en semifinales del pasado Roland Garros, cuando tenía a Rafael Nadal, a la postre ganador, contra las cuerdas. Remontó ante el kazajo Alexander Bublik; 3-6, 6-2 y 6-4.

"Jugó muy bien tácticamente, es muy inteligente, por lo que estoy contento de haber pasado", comentó Zverev, que jugará con el español Roberto Bautista (29º) por una plaza en octavos.

"El año pasado jugué el mejor tenis de mi vida, especialmente en Roland Garros, ahora tengo que acostumbrarme de nuevo a jugar en tierra, a resbalar", añadió el alemán.

-- Resultados del Torneo de Montecarlo:

- Individual masculino - Primera ronda:

Luca Nardi (ITA) derrotó a Valentin Vacherot (MON) 7-5, 7-5

Lorenzo Musetti (ITA/N.16) a Miomir Kecmanovic (SRB) 7-6 (7/1), 6-0

Lorenzo Sonego (ITA) a Ugo Humbert (FRA) 3-6, 7-5, 7-5

Alexander Zverev (GER/N.13) a Alexander Bublik (KAZ) 3-6, 6-2, 6-4

Ilya Ivashka (BLR) a Daniel Evans (GBR) 2-6, 6-2, 6-3

Karen Khachanov (RUS/N.9) a Alejandro Davidovich (ESP) 6-2, 6-2

Grigor Dimitrov (BUL) a Ben Shelton (USA) 6-1, 3-6, 6-3

Jirí Lehecka (CZE) a Emil Ruusuvuori (FIN) 6-1, 7-5

- Segunda ronda:

Novak Djokovic (SRB/N.1) derrotó a Ivan Gakhov (RUS) 7-6 (7/5), 6-2

Hubert Hurkacz (POL/N.10) a Jack Draper (GBR) 6-3, 6-7 (3/7), 7-5

Andrey Rublev (RUS/N.5) derrotó a Jaume Munar (ESP) 4-6, 6-2, 6-2

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.2) a Benjamin Bonzi (FRA) 4-1 y abandono