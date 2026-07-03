Djokovic, Sinner y Sabalenka confirman sus aspiraciones en Wimbledon

El serbio Novak Djokovic, que busca su octavo título de Wimbledon, el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, y la bielorrusa Aryna Sabalenka, también primera del ranking, confirmaron este viernes sus aspiraciones de ganar el torneo londinense tras superar la tercera ronda.

Djokovic, que ocupa ahora a sus 39 años el octavo puesto del ranking mundial, venció al francés Arthur Rindeknech, 28 de la clasificación ATP, por 7-5, 6-4, 1-6 y 7-6 (7/4).

Djokovic se enfrentará en octavos de final al ruso Roman Safiullin, 132 del mundo, que se impuso este viernes en tres sets a la joven promesa brasileña de 19 años, Joao Fonseca (27 del ránking).

El serbio logró su triunfo 105 en Wimbledon, igualando el récord del suizo Roger Federer, hasta ahora el tenista con más victorias en el cuadro individual masculino del torneo.

El récord absoluto lo ostenta la estadounidense de origen checo Martina Navratilova, con 120 victorias en el cuadro individual y nueve títulos.

"Poder hacer historia en este deporte es un enorme honor y un privilegio, especialmente aquí", declaró Djokovic.

"Este siempre ha sido el torneo de mis sueños. Propongo un partido entre Roger y yo para decidir quién consigue la victoria número 106. ¡Detengámonos aquí y llamemos a Roger!", bromeó el serbio tras su victoria ante Rindeknech.

- A la altura de Federer -

Djokovic, que aspira también este año a igualar Federer en ocho títulos de Wimbledon, alcanzó por decimoctava vez los octavos del torneo londinense.

Por su parte, el italiano Sinner, número uno del mundo y vigente campeón de Wimbledon, se clasificó a octavos tras imponerse al estadounidense Jenson Brooksby (81 del ranking), por 6-4, 6-3 y 6-4.

"Intento mejorar cada día. Hoy di un pequeño paso adelante. Quiero seguir creciendo si quiero llegar lejos en este torneo", afirmó Sinner.

En su camino hacia un segundo título consecutivo en Wimbledon y el quinto Grand Slam de su carrera, un mes después de su sorprendente eliminación en segunda ronda de Roland Garros, el italiano se enfrentará en octavos al japonés Shintaro Mochizuki (151 del mundo), procedente de la fase previa, que dio la sorpresa y eliminó al español Rafael Jódar, de 19 años y 26 del ranking, por 1-6, 7-6 (7/5), 6-4 y 6-4.

Sinner se convirtió, junto a Nicola Pietrangeli, en el segundo italiano en alcanzar por quinta vez los octavos de final en Wimbledon.

Pietrangeli, una de las grandes leyendas del tenis italiano, falleció el pasado diciembre a los 92 años.

- Derrota de Medvedev -

Por su parte, el que fuera número uno mundial, el ruso Daniil Medvedev (en la actualidad noveno del ranking), fue eliminado en tercera ronda, al caer por 7-6 (7/4), 7-6 (7/5) y 7-5 ante el alemán Jan-Lennard Struff (74º).

Ganador del US Open en 2021, el ruso suma así una segunda eliminación temprana consecutiva en un torneo de Grand Slam, después de haber quedado fuera en la primera ronda de Roland Garros en mayo.

Con la eliminación de Jódar, solo quedan dos españoles en el cuadro masculino de Wimbledon, Alejandro Davidovich y Jaume Munar, 23 y 44 del ranking, respectivamente.

En el cuadro femenino, la número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, se clasificó a octavos de Wimbledon, un título que nunca ha ganado, tras derrotar a la letona Jelena Ostapenko, 31 en el ranking, por 6-4 y 6-4.

La cuatro veces campeona de torneos del Grand Slam, se enfrentará en octavos a la japonesa Naomi Osaka, que fue número uno mundial.

Osaka, ahora decimocuarta del ranking, logró este viernes clasificarse por primera vez, a sus 28 años, a octavos de final de Wimbledon.

Por su parte, la estadounidense Jessica Pegula, cuarta del ranking mundial, arrolló a la española Jessica Bouzas (53 de la clasificación), por 6-1 y 6-3.