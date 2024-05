Djokovic, una incógnita por despejar en Roland Garros

Acostumbrado a sobrevolar el circuito, Novak Djokovic no parece en lo que va de año ni la sombra de lo que fue: un juego dubitativo y ninguna final disputada. ¿Qué se puede esperar de él en Roland Garros, que comienza el domingo y donde el serbio es además el defensor del título?

"Evidentemente, estoy preocupado. No estoy jugando nada bien desde el inicio de la temporada", reconoció el número 1 mundial después de su eliminación el viernes en semifinales de Ginebra, un torneo ATP 250 al que había decidido acudir a última hora para ganar minutos en la pista, después de haber perdido inesperadamente en tercera ronda del Masters 1000 de Roma contra el chileno Alejandro Tabilo.

"He ido haciendo algún buen partido aquí o allá, pero así son las cosas, hay que aceptarlo", se resigna el tenista que, con 24 títulos, es el hombre que más veces ha levantado el trofeo en un Grand Slam.

El coleccionista de récords parece, a sus 37 años, al final del camino y con un cierto sentimiento de apatía, hasta el punto de insistir en que no se considera favorito para Roland Garros y que se limitará a ir "partido a partido".

En el plano físico, donde acostumbra a ser uno de los modelos a seguir, se le ha visto a menudo cansado.

- Mala noche -

En Ginebra se convirtió en el tercer jugador de la historia, después de Jimmy Connors y Roger Federer, en alcanzar la barra de las 1.100 victorias.

Su eliminación del viernes en semifinales ante el checo Tomas Machac (44º del mundo) fue en un partido donde llegó a pedir asistencia médica.

"Tuve malas sensaciones en el estómago, no fue una buena noche. Pero no quiero restarle nada a su victoria, se lo merecía. Para ser sincero, no sé qué pensar de este partido, quiero olvidarme e irme a París", afirmó.

En 2023, su temporada había deslumbrado y estuvo incluso a un set de lograr el Grand Slam: conquistó el Abierto de Australia, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, pero Carlos Alcaraz le privó de la victoria en la final de Wimbledon, tras un partido magistral de cinco sets.

Todo está siendo diferente en 2024. En el Abierto de Australia, donde acumula 10 títulos, el italiano Jannik Sinner le eliminó en semifinales y luego fue el campeón.

- Relevo en su cuerpo técnico -

Esta temporada también se vio marcada para él por los relevos en su equipo.

A finales de marzo sorprendió la ruptura con dos importantes miembros de su cuerpo técnico, su entrenador Goran Ivanisevic y su preparador físico Marco Panichi.

Por tercera vez en su carrera, Djokovic llegará a Roland Garros sin haber conseguido ningún título en los primeros meses del año.

En 2018 tuvo que esperar a Wimbledon para lograr su primer título del año, después de haberse perdido el segundo semestre de 2017 por una lesión en un codo y de pasar la primera mitad de 2018 intentando recuperar su mejor forma física.

En 2022, el contexto era diferente. No se vacunó contra el covid-19 y eso le dejó sin competir en Australia y Estados Unidos, donde se concentran los grandes torneos anteriores a la temporada europea sobre tierra batida. También Wimbledon fue el escenario para levantar su primer trofeo del año.

En primera ronda de Roland Garros, Djokovic tendrá un presumible inicio cómodo el martes frente al francés Pierre-Hugues Herbert, invitado por los organizadores. Pero él mismo se niega a pensar más allá, adoptando un perfil bajo que sorprende por lo inusual.