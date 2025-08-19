Djokovic y Danilovic se despiden en su estreno en dobles mixtos del US Open

En su primera aparición desde Wimbledon, el serbio Novak Djokovic fue derrotado el martes junto a su compatriota Olga Danilovic en la primera ronda de los renovado torneo de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos.

La dupla balcánica fue derrotada por los rusos Daniil Medvedev y Mirra Andreeva por 4-2 y 5-3 tras 43 minutos de un entretenido duelo en la pista central de Flushing Meadows, en Nueva York.

Djokovic, de 38 años, viene reservando fuerzas desde su derrota en semifinales de Wimbledon el 11 de julio para el gran desafío del Abierto de Estados Unidos, su última oportunidad de la temporada para alcanzar su ansiado título 25 de Grand Slam.

Tras renunciar a los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati, Djokovic pugnará desde el domingo por su quinto trofeo individual del US Open, pero antes se alistó para participar en el nuevo formato de dobles mixtos que arrancó el martes.

La dupla que formó con Danilovic, 41 de la WTA, fue superada con claridad en el primer set por la joven Andreeva y Medvedev, vencedor éste de una final del US Open ante Djokovic en 2021.

Con ventaja de 3-2 en el segundo set, la pareja serbia desperdició dos pelotas para anotarse la manga y forzar el 'tiebreak' definitivo de diez puntos.

Andreeva, de 18 años y ganadora de dos títulos WTA 1000, y Medvedev chocaban más tarde en cuartos de final frente a la estadounidense Jessica Pegula y el inglés Jack Draper.