Djokovic y la misión cada vez más difícil del 25º Grand Slam

Con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner como dominadores claros del circuito ATP, Novak Djokovic se encuentra a sus 38 años en un papel secundario antes de participar en su 21º Abierto de Australia, donde aspira a lograr su ansiado 25º título del Grand Slam."Sinner y Alcaraz están en estos momentos en otro planeta (...) Pero eso no quiere decir que los demás no tengamos opciones. Yo siempre tengo mis opciones y especialmente aquí", defendió Djokovic, ganador diez veces en Melbourne y que es actualmente cuarto del mundo.En 2025, las cuatro citas del Grand Slam se repartieron al 50% entre Sinner (Australia y Wimbledon) y Alcaraz (Roland Garros y Estados Unidos).Djokovic estuvo en las cuatro ocasiones en semifinales, pero sin poder acceder a la final.Pero si hay un lugar de los cuatro del Grand Slam donde Djokovic tiene más opciones de levantar el trofeo, ese es Australia.Por el momento está igualado a 24 títulos en los grandes torneos con la australiana Margaret Court. Llegar a la cifra de 25 le convertiría en el único en el tenis, hombres y mujeres incluidos, en conseguir esa hazaña.- Armando el puzzle -Djokovic conserva, eso sí, la motivación y la confianza."Sé que cuando estoy con salud puedo tener todas las piezas del puzzle en el día D, puedo ganar a cualquiera. Si no tuviera esa confianza no me habría inscrito en el torneo", aseguró.Físicamente señala que cuida más si cabe su cuerpo, que con la edad requiere más tiempo "para construirse o recuperarse".Por ello, su plan de competiciones es estudiado meticulosamente.Prefirió renunciar recientemente por motivos "físicos" al torneo de preparación en Adelaida (Australia), donde estaba inicialmente inscrito como preparación para Melbourne.Pero a pesar de los esfuerzos, la realidad en los últimos años ha sido tozuda ante la fuerza física y el talento de los dos nuevos ogros del circuito, mucho más jóvenes que él (Alcaraz tiene 22 años, Sinner 24)."Voy a darlo todo, como hice en 2025, cuando creo que pude desafiarles bien en su camino hacia los títulos", afirma.- "Vencer a la naturaleza" -Djokovic pudo ganar a Alcaraz en cuartos de final del Abierto de Australia el año pasado, pero luego abandonó en semifinales contra Alexander Zverev.En las últimas ediciones de Roland Garros y Wimbledon, la estrella serbia perdió en tres sets contra Sinner, y también cayó en tres mangas en el pasado Abierto de Estados Unidos, frente a Alcaraz."Nadie puede ganar a la naturaleza. Un jugador de 39 años es, simplemente, demasiado viejo para enfrentarse a uno de 22 que esté en plenas facultades físicas", estimó recientemente el exnúmero 1 mundial ruso Yevgeny Kafelnikov a la web especializada Clay.Djokovic cumplirá los 39 años en mayo y, a pesar de la dificultad, no renuncia a seguir haciendo historia en el tenis."He batido casi todos los récords del tenis y estaré eternamente agradecido a este deporte por haberme permitido vivir mi sueño", asegura.La conquista de un 25º título del Grand Slam sería para él, sin duda, la culminación de una carrera inolvidable y muy longeva, que ha sobrevivido a la de otros dos mitos con los que mantuvo la mayor rivalidad de la historia del tenis, Roger Federer y Rafa Nadal, ya retirados.