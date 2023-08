Djokovic y Swiatek avanzan a velocidad de crucero en el Abierto de EEUU

Novak Djokovic e Iga Swiatek, los jefes del ranking masculino y femenino, siguen quemando etapas sin dejarse sets en el Abierto de Estados Unidos, donde el griego Stefanos Tsitsipas alargó su maldición con otra humillante eliminación.

En su segunda aparición en la pista central de Nueva York, Djokovic pasó el rodillo ante el español Bernabé Zapata, número 76 de la ATP, hasta imponerse por 6-4, 6-1 y 6-1.

'Nole', que tiene garantizado volver a la cima de la ATP al final del torneo, puso pie en tercera ronda del Grand Slam estadounidense por 17º ocasión en su carrera.

El astro serbio enfrentará por un puesto en los octavos de final a su compatriota Laslo Djere, 38 del ranking mundial.

Bajo un fuerte calor y humedad, Djokovic superó unos primeros amagos de resistencia de Zapata, que perdió sus dos oportunidades de quiebre en el primer set, y luego apretó el acelerador hasta embolsarse 13 de los últimos 15 juegos.

"No empecé muy bien el partido, pero en el segundo y tercer sets subí mi nivel dos o tres peldaños", señaló el serbio, que apenas ha concedido diez juegos entre el choque del miércoles y el debut del lunes ante Alexandre Müller.

"Aún puedo jugar mejor que eso (...) Todavía me muevo bastante bien para ser tan viejo", bromeó el tenista de Belgrado, de 36 años.

Tras un año de ausencia por su negativa a vacunarse contra el coronavirus, Djokovic está decidido a destronar en Nueva York a otro español, Carlos Alcaraz, y alargar su récord de 23 trofeos de Grand Slam.

- El duelo del futuro -

Iga Swiatek, la campeona de la pasada edición, se deshizo en su turno de la australiana Daria Saville por 6-3 y 6-4.

La polaca, con cuatro títulos grandes a sus 22 años, aspira a convertirse en la primera tenista que defiende con éxito su corona del US Open desde que Serena Williams acaparara un triplete entre 2012 y 2014.

"No ha sido fácil, pero estoy contenta de haber intentado hacer mi juego y jugar agresivamente con mucha intensidad", afirmó Swiatek.

La joya de Varsovia enfrentará el viernes a la eslovena Kaja Juvan por un puesto en octavos.

Por su parte la estadounidense Coco Gauff salió victoriosa de un duelo entre dos de las mayores promesas del circuito.

Gauff, de 19 años y una de las favoritas al título, venció a la rusa Mirra Andreeva, de 16, por 6-3 y 6-2 y alargó la racha de victorias en pista dura con la que levantó este mes los títulos del WTA 500 de Washington y el WTA 1000 de Cincinnati.

- La maldición de Tsitsipas -

Las frustraciones del griego Stefanos Tsitsipas en el US Open sumaron el miércoles otro capítulo estelar con su derrota frente al joven suizo Dominic Stricker, quien provenía de la qualy.

Stricker, número 128 de la ATP, venció al séptimo sembrado por 7-5, 6-7 (2/7), 6-7 (5/7), 7-6 (8/6) y 6-3 en cuatro horas y cuatro minutos de partido.

"Lo he conseguido de alguna manera, no sé cómo. La verdad es que me he quedado sin palabras, pero es un gran día", dijo Stricker, de 21 años, que sólo había ganado un partido de Grand Slam antes de esta semana.

En sus dos anteriores apariciones en Nueva York, Tsitsipas fue eliminado en la primera ronda de 2022 frente al colombiano Daniel Galán y en la tercera de 2021 ante Carlos Alcaraz, en el partido que lanzó al estrellato al español a sus 18 años.

El griego, subcampeón del pasado Abierto de Australia y del Roland Garros de 2021, nunca ha pasado de la tercera ronda en seis ediciones en Flushing Meadows.

En la sesión nocturna están programados los cruces de las dos mejores raquetas estadounidenses. Frances Tiafoe, semifinalista el año pasado, chocará contra el austriaco Sebastian Ofner (58º) y Taylor Fritz, campeón de Indian Wells en 2022, con el peruano Juan Pablo Varillas (74º).

El jugador de Lima, de 27 años, celebró el lunes su primera victoria en un US Open y ahora ambiciona un recorrido como el que firmó en el pasado Roland Garros, donde llegó a los octavos de final.

- Hermanos Cerúndolo en escena -

El tenis latinoamericano también estará pendiente de Juan Manuel y Francisco Cerúndolo, que el lunes fueron el primer par de hermanos argentinos en lograr victorias en un mismo torneo de Grand Slam.

Francisco Cerúndolo, que actualmente ostenta la mejor posición del tenis argentino con su número 20 de la ATP, chocaba con el checo Jiri Vesely, número 437 de la ATP.

Su hermano menor, en cambio, tendrá que verse con el español Alejandro Davidovich, número 21 del ranking mundial y presente ya en las últimas fases de torneos Masters 1000.

Otros dos argentinos, Tomás Etcheverry y Sebastián Báez, también superaron sus estrenos y competirán en la segunda ronda el jueves.