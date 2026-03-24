Doble medallista

ml | El representante del corregimineto de Bella Vista, en el distrito de Panamá, César Kiamco, se colgó dos medallas en el IRONMAN 70.3 de Panamá. Una por o haber completado la edicion 2026 y la otra completar todos los IROMAN 70.3 que se han celebrado en Panamá.

La cita 2026 reunió a unos 1,500 atletas, de varios países, incluido panamá, el pasado 22 de marzo, para participar en un evento de triatlón (1.9 km de natación, 90 km de ciclismo y 21 km de carrera), que tuvo como escenario la Calzada de Amador, Ciudad de Panamá.