Dominicana doblega a Países Bajos en festival de jonrones en el Clásico Mundial

República Dominicana confirmó este domingo su papel de favorito en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol al imponerse 12x1 sobre Países Bajos, en una jornada de cuatro cuadrangulares para los caribeños.

El partido culminó en la séptima entrada con un jonrón de Juan Soto que llevó la ventaja a 11 carreras, activando la regla de misericordia.

Un imparable de Vladimir Guerrero Jr. y un out de sacrificio de Manny Machado le permitieron a los dominicanos abrir una ventaja de 2-0 desde el primer episodio.

Países Bajos, que venía de lograr un triunfo histórico frente a Nicaragua, acortó distancias con un jonrón solitario de Didi Gregorius directo al jardín derecho en la segunda entrada.

Sin embargo, el Plátano Power iba a apuntar a dos de sus jóvenes figuras en Guerrero Jr. y Junior Caminero para extender la ventaja a 7x1 con un par de cuadrangulares.

Otro jonrón de Austin Wells y un out de sacrificio de Ketel Marte, siempre en la quinta entrada, extendieron la cuenta para el equipo dirigido por el ex de los Cardenales de San Luis, Albert Pujols.

Soto, de 27 años, desató la locura en el loanDepot Park (Miami) al sentenciar el juego con un batazo al jardín central luego de siete capítulos.

República Dominicana (2-0) comparte el liderato del Grupo D con Venezuela (2-0).

En la próxima jornada del Grupo D, República Dominicana enfrentará a Israel mientras que Venezuela hará lo propio ante Nicaragua, duelos que podrían servir como anticipo de una final adelantada entre dominicanos y venezolanos.