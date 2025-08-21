Dominicano José Ferrer se luce en triunfo de Nacionales sobre Mets

Los Nacionales de Washington se impusieron 9x3 sobre los Mets de Nueva York este jueves en casa, con el dominicano José Ferrer autor de un salvamento de cuatro outs, su cuarto de la temporada.

El cuadro capitalino ganó dos de los tres juegos de una serie que enfrentó por primera vez a Carlos Mendoza (Mets) y Miguel Cairo (Nacionales, en el primer duelo entre mánagers venezolanos en la historia de las Grandes Ligas.

Los cuadrangulares del puertorriqueño Francisco Lindor (25) y el dominicano Starling Marte (7) le dieron la ventaja temprano a los metropolitanos.

Washington se recuperó con quinto inning de tres carreras, el venezolano Andrés Chaparro conectó un imparable.

Chaparro, de 26 años, disputó su sexto partido de la temporada después de ser elevado de las Ligas Menores.

- Dodgers a puro imparables -

En otro resultado, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 9x5 a los Rockies de Colorado en una jornada de 12 imparables para el cuadro angelino.

El cubano Andy Pages conectó un jonrón al jardín izquierdo en la parte alta de la quinta entrada, el número 21 en su cuenta personal en el 2025.

Pages, de 24 años, queda a dos cuadrangulares de igualar los 23 de la temporada 2024 en su debut en las Grandes Ligas. Desde la lomita, el experimentado Clayton Kershaw lanzó 5.2 entradas en las que permitió tres carreras para su octava victoria de la temporada y la 220 de su carrera en MLB.

En otro partido, los Cerveceros de Milwaukee llegaron a 80 victorias en la temporada al derrotar 4x1 a los Cachorros de Chicago.

Milwaukee cuenta con el mejor récord en las Grandes Ligas y aumentó la ventaja a siete juegos en la división Central de la Liga Nacional precisamente ante los Cachorros.

El dominicano Carlos Estévez logró su salvamento 33 de la temporada en la victoria 6x4 de los Reales de Kansas City sobre los Rangers de Texas. Estévez, de 32 años, iguala al venezolano Robert Suárez (San Diego) en el liderato de salvamentos.

El venezolano Salvador Pérez impulsó una carrera para los Reales y llegó a 987 carreras remolcadas desde su debut en el 2011.

Pérez, ganador del premio al Jugador Más Valioso en la Serie Mundial del 2015, queda a una carrera de las 700 anotadas y a cinco jonrones de los 300.