Dominicano Towns llega a 15.000 puntos en triunfo de Knicks sobre Wizards en la NBA

Los New York Knicks lograron su segundo triunfo en noches consecutivas al imponerse 119-102 este lunes sobre los Washington Wizards, en una jornada memorable para el dominicano Karl-Anthony Towns, quien superó los 15.000 puntos en la NBA.

A continuación, las tres escenas más relevantes de la jornada en la liga de baloncesto estadounidense:

- Knicks sacan ventaja ante Wizards -

Los Knicks lograron reponerse después de un flojo primer cuarto de 22 puntos para imponerse sobre unos Wizards que llegaron al Madison Square Garden de Nueva York con una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Una canasta de bandeja en el segundo cuarto permitió a Karl-Anthony Towns alcanzar los 15.000 puntos, en una noche de 33 unidades, 13 rebotes y cinco asistencias.

"Solamente intenté aprovechar las oportunidades", dijo Towns. "Logramos hacer buenas jugadas en defensa y eso marcó la diferencia".

El ala-pívot de 29 años ha disputado 652 partidos en la NBA. Llegó al encuentro con 14.990 puntos en su carrera, sumando sus etapas con los Minnesota Timberwolves y los New York Knicks.

Nueva York superó una desventaja de 10 puntos y llegó a tener ventaja de hasta 27 en el segundo tiempo.

Es la cuarta victoria consecutiva como local para los neoyorquinos, que cuentan con un récord de 4-3 en la temporada 2025-26.

- Canasta salvadora de Antetokounmpo -

La estrella griega Giannis Antetokounmpo silenció el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis con una canasta en el último segundo que selló la victoria 117-115 de los Milwaukee Bucks sobre los Indiana Pacers.

"Queríamos asegurarnos de tener el último lanzamiento", comentó el entrenador Doc Rivers. "Es especial porque ellos nos ganaron en los playoffs".

Antetokounmpo, de 30 años y dos veces ganador del premio al Jugador Más Valioso (MVP), terminó con un doble-doble de 33 puntos y 13 rebotes, lanzando con una efectividad del 67% (14/21) desde el campo.

El partido marcó el regreso de Myles Turner a la que fue su casa durante diez temporadas. El recibimiento de los aficionados de los Pacers fue un mar de abucheos durante toda la noche.

"Fue frustrante", mencionó Turner. "Les das diez años de tu vida, tratas de hacer todo de la mejor forma y, a veces, eso pasa desapercibido".

Los Bucks se recuperan después de la derrota del fin de semana frente a Sacramento y se ubican en el tercer lugar de la Conferencia Este, con cinco triunfos y dos derrotas.

- Jokic y los Nuggets sin problemas ante Sacramento -

Los Denver Nuggets han anotado al menos 130 puntos en tres de sus primeros seis partidos de la temporada. En esta jornada lo hicieron de nuevo al imponerse 130-124 sobre los Sacramento Kings.

El serbio Nikola Jokic fue la figura del partido con 34 puntos, 14 asistencias, siete rebotes y cuatro robos.

Todos los titulares de Denver terminaron con doble dígito en anotaciones.

"Nos encanta jugar en casa por el apoyo que recibimos", destacó el alero Bruce Brown. "Hemos tenido algunos problemas defensivos, pero estamos trabajando para mejorar".

Por los Kings, Russell Westbrook registró un doble-doble de 26 puntos y 12 rebotes en su regreso a Denver.