‘Doña Perfecta’, en gran faena, logra triunfo en el Clásico Familia Endara

La criolla ‘Doña Perfecta’ no dejó dudas de ser la mejor potranca de su generación, al vencer a sus ocho rivales del Clásico Rafael, Claudio, Jorge y Ricardo Endara, evento celebrado en la séptima carrera de ayer en el Hipódromo Presidente Remón.

La carrera conmemorativa a una de las familias de gran tradición en la hípica criolla, se corrió en 1,400 metros, con bolsa de $24,800.

‘Doña Perfecta’ es una colorada, hija de ‘Indiano’ del Stud Campo Azul, conducida por Ángel Rivas, preparada por Alberto Paz Rodríguez, con registro de 1:25.0 para la distancia.

La colorada mantuvo su invicto en cuatro salidas a la pista, con tres pruebas clásicas, sumando a la fecha ganancias de 52 mil 920 dólares, con un futuro promisorio.

Acto de premiación

En la ceremonia protocolar, Raúl Endara, a nombre de la familia homenajeada, entregó la copa del triunfo a Luis Shirley, propietario de la ganadora.