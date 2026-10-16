Donarán parte de la venta de boletos del partido Panamá vs Curazao a los damnificados por el sismo

La Federación Panameña de Fútbol informa que este viernes 16 de octubre inició la venta los boletos para el Panamá vs Curazao del próximo 15 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Este partido definirá a un clasificado al Final Four de Concacaf 2027 y también clasificará directo a la Copa Oro 2027.

LA FEDERACIÓN DONARÁ PARTE DE LO RECAUDADO

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) continúa sumándose a los esfuerzos de solidaridad nacional en apoyo a las personas y familias afectadas por el terremoto ocurrido el pasado viernes 9 de octubre en nuestro país.

Como parte de esta iniciativa, la FPF puso a disposición sus instalaciones durante toda la semana como centro de acopio para recibir donaciones destinadas a quienes más lo necesitan.

Asimismo, el Comité Ejecutivo tomó la decisión de destinar un porcentaje de lo recaudado por la venta de boletos del partido Panamá vs. Curazao a esta causa solidaria.