Dorian Godon gana la primera etapa de la Volta a Catalunya

El francés Dorian Godon, vigente campeón de su país de ciclismo en ruta, ganó este lunes la primera etapa de la Volta a Catalunya, superando al esprint al belga Remco Evenepoel en Sant Feliu de Guixols.

El corredor de INEOS se impuso por reducido margen al doble campeón olímpico, durante un esprint masivo en la llegada en alto.

La tercera posición fue para el británico Tom Pidcock, dos días después de haber terminado la Milán-San Remo en segunda posición, por detrás de Tadej Pogacar.

Con esta 18ª victoria en su carrera, Godon confirma su buen estado de forma tras haber ganado también una etapa de la París-Niza hace diez días.