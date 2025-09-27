Dortmund y Leipzig aguantan el exigente ritmo del Bayern

El Borussia Dortmund respondió este sábado al infernal ritmo impuesto por el Bayern de Múnich derrotando al Maguncia (0-2), una cuarta victoria seguida, al igual que el RB Leipzig, que se impuso por la mínima en la cancha del Wolfsburgo (0-1) en la quinta fecha del campeonato alemán.

Autor de un impresionante inicio de temporada con cinco victorias en cinco partidos y por tanto 15 puntos en su casillero, con 22 goles marcados y sólo tres recibidos, el Bayern, que había goleado la víspera al Werder Bremen (4-0), lidera la tabla con dos puntos de ventaja sobre el Dortmund (13) y tres sobre el Leipzig (12).

- Sin Guirassy pero con Adeyemi -

Los hombres de Niko Kovac se adelantaron con un gol de Daniel Svensson (27), y doblaron la renta por medio de un inspirado Karim Adeyemi (40), que provocó además la expulsión del arquero local Robin Zentner en el minuto 67.

Tan sólo el empate ante el St Pauli en la primera fecha priva al equipo de la cuenca del Ruhr de establecer otro pleno de victorias.

El Dortmund, invicto en lo que va de temporada, piensa ya en su partido del miércoles en Champions ante el Athletic Club, en el Westfalenstadion, de la segunda fecha de la liguilla de 36 equipos. La única nota negativa, la ausencia del delantero guineano Serhou Guirassy este sábado, con molestias en el muslo durante el calentamiento.

Guirassy fue reemplazado en el once de inicio por Julian Brandt, autor de los dos pases de gol de los Amarillos y Negros.

Pero la velocidad de Adeyemi resultó devastadora en los contragolpes. El delantero alemán se escapó por la banda derecha justo después de que los locales estrellaran un balón en el poste. La jugada culminó con un remate de Svensson en el segundo palo para marcar el primero.

Apenas 13 minutos después, Adeyemi lanzó otra contra fulgurante, esta vez marcando él mismo, raso con la zurda, tras una pared perfecta con Julian Brandt.

Ya en la segunda parte, galopó treinta metros antes de provocar la expulsión del arquero del Maguncia Robin Zentner, que lo frenó en falta fuera del área.

- La cuarta para Leipzig -

Sin la carga extra de las competiciones europeas esta temporada -por primera vez desde su llegada a la Bundesliga en 2016-2017-, el RB Leipzig también encadenó una cuarta victoria seguida luego de la debacle inaugural en Múnich (6-0), al imponerse 1-0 en la cancha del Wolfsburgo.

El gol fue obra del belga Johan Bakayoko en el minuto 8.

Por detrás del trío de cabeza, también ganó fuera de casa el Bayer Leverkusen (4º), 2-1 ante el St Pauli (6º), aunque el técnico del Bayer Kasper Hjulmand se vio obligado a sustituir por lesión a su goleador checo Patrik Schick, mientras que el excelso lanzador de faltas español Alejandro Grimaldo también abandonaba el terreno de juego tras un golpe en el tiempo añadido, ya con todos los cambios realizados.

El Leverkusen se adelantó por medio de Edmond Tapsoba, pero de nuevo no supo conservar la ventaja, como ya le ocurriese ante el Hoffenheim (derrota 2-1), en Bremen (3-3) y contra el Borussia Mönchengladbach (1-1). Pero esta vez, Ernest Poku dio los tres puntos al Werkself en el minuto 58.

En la parte baja de la tabla, el Heidenheim (17º) logró tres puntos importantes en casa (2-1) ante el Augsburgo (16º).

Y en el último partido del día, el Eintracht Francfort (6 puntos) visita al Borussia Mönchengladbach.