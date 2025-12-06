Dos detenidos en Irán por la participación de corredoras sin velo en un maratón

Las autoridades iraníes detuvieron este sábado a "los dos principales organizadores" de un maratón celebrado la víspera en Kish (sur), en el que participaron mujeres sin velo, tal como imponen las normas tras la Revolución Islámica de 1979.

"Una de las personas detenidas es un funcionario de la zona franca de Kish y el otro trabaja en la empresa privada que organizó la competición", anunció la agencia del poder judicial Mizan.

Estos hechos coinciden con un momento en el que algunos responsables del país denuncian un creciente incumplimiento de la obligación de llegar el velo.

Según medios locales, más de 5.000 personas participaron el viernes por la mañana en el maratón de Kish, una isla turística en el sur de Irán, a orillas del Golfo.

En varias de las carreras reservadas a las mujeres, algunas de ellas corrieron sin cubrirse la cabeza, incumpliendo la obligación vigente en Irán desde hace cuatro décadas, según imágenes difundidas en las redes sociales.

El fiscal general de Kish, citado el viernes por la noche por la agencia del poder judicial Mizan, aseguró que el desarrollo de la prueba "fue contrario a la decencia", por lo que se ha iniciado "un procedimiento legal" contra los organizadores.

La agencia de noticias Tasnim criticó una "total ausencia de supervisión y el incumplimiento de las normas de vestimenta por una parte importante de las participantes".

Según las normas impuestas tras la Revolución Islámica de 1979, todas las mujeres en Irán deben cubrirse el cabello con un hiyab en público y llevar ropa sobria y holgada.

No obstante, esta obligación se respeta cada vez menos en Irán, donde muchas mujeres ahora salen sin velo a la calle, algunas vestidas con ropa ligera.

Este fenómeno, inimaginable hace unos años, parece haber ganado aún más proporción desde el fin de la guerra en junio contra Israel, especialmente en la capital Teherán.

Personalidades del clero y conservadores están en pie de guerra contra lo que consideran la generalización de la "desnudez" y un avance de la influencia occidental, percibida como una amenaza.

La cuestión del velo divide a la clase política. La administración del presidente Masud Pezeshkian se negó el año pasado a promulgar una ley que preveía endurecer drásticamente las penas contra las mujeres que no llevaran velo.

En cambio, esta semana, más de la mitad de los diputados recriminaron a la justicia que no hiciera cumplir la ley. El jefe del poder judicial, Gholamhosein Mohseni Ejeí, volvió a abogar el jueves por una mayor firmeza.