Dos muertos y cinco heridos en una avalancha en el norte de Italia

Dos esquiadores murieron el sábado y otros cinco resultaron heridos, tres de ellos de gravedad, en una avalancha en el Alto Adigio, en el norte de Italia, informaron los servicios de rescate alpino.

"El centro operativo recibió la alerta hacia el mediodía, indicando que una decena de excursionistas con esquís habían sido arrastrados por una avalancha. Seis helicópteros de rescate acudieron al lugar y se alertó a los hospitales de Bolzano, Merano, Bressanone e Innsbruck (Austria)", según un portavoz de los equipos de rescate alpino.

Decenas de rescatistas, bomberos y miembros de las fuerzas del orden participaron en la búsqueda de sobrevivientes.

La tragedia podría haber sido aún más grave, ya que un total de 25 excursionistas se encontraban en la zona donde se produjo la avalancha, divididos en varios grupos, pero a la mayoría la masa de nieve solo les rozó.

Hace cuatro días, un joven polaco también falleció a causa de una avalancha en la misma región.

Según el boletín regional, el riesgo de avalanchas era entre bajo y moderado este sábado.