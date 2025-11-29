Dos nuevas medallas para gimnastas panameñas en Juegos Bolivarianos

La gimnasia panameña sigue brillando en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima, en Perú.

En el primer bloque de finales individuales por aparato el ‘Team Panamá’ sumó hoy sábado dos nuevas medallas, informó el Comité Olímpico de Panamá (COP).

‍En Salto: medalla de oro para Karla Navas con puntaje de 13.616. Cuarta presea dorada para Panamá en estos Juegos.

En Barras Asimétricas: medalla de plata para Hillary Heron con 12.366 puntos. Cuarto lugar para Alyiah Lide con puntaje de 11.666.

‍En Arzones: Richard Atencio termina en el cuarto lugar con puntaje de 12.233.

Durante el pasado 28 de noviembre, en la prueba de Equipos, la delegación panameña se alzó con la medalla de oro. Las cinco atletas: Alyiah Lide, Ana Gabriela Gutiérrez, Hillary Heron, Karla Navas y Tatiana Tapia, deslumbraron con su coordinación y ejecución, sumando un puntaje total de 196.895 puntos.

También, en la prueba General Individual, la gimnasta Alyiah Lide se colgó la segunda medalla de oro para Panamá con un destacado puntaje de 50.865.

Se prevé que hoy, desde las 4:50 pm se lleven a cabo las siguientes finales, con las panameñas:

Viga de Equilibrio: Hillary Heron y Tatiana Tapia

Barras Paralelas: Richard Atencio

Suelo: Alyiah Lide y Ana Gabriela Gutiérrez.