Dos Santos gana en Ultimate Championships con tercer mejor tiempo histórico

El brasileño Alison dos Santos, plusmarquista mundial desde finales de agosto, coronó la mejor temporada de su carrera con una gran victoria este domingo en los 400 metros vallas de los Ultimate Championships de Budapest, con el tercer mejor crono de la historia (45 segundos y 98 centésimas).

Dos Santos llegaba a esta nueva competición del atletismo como el gran rival a batir y como favorito a pesar del gran nivel de los competidores, a los que derrotó con autoridad, dejando muy atrás al campeón olímpico y mundial, el estadounidense Rai Benjamin, relegado al segundo lugar (46.40).

Todavía más retrasado quedó el noruego Karsten Warholm, tercero con un tiempo de 46.78.

Alison Dos Santos logra bajar de nuevo de la barrera simbólica de los 46 segundos y su 45.98 queda únicamente superado en la tabla histórica por su récord mundial de finales de agosto en Zurich (45.80) y por la anterior plusmarca, la que consiguió Warholm para colgarse el oro olímpico en 2021 (45.94).

Nunca nadie había logrado por lo tanto correr dos veces esta prueba por debajo de los 46 segundos.

Este domingo, la estrella brasileña competía en el pasillo 7, rodeado precisamente de sus dos grandes rivales, Benjamin por la calle 6 y Warholm en la 8.

Dos Santos salió como una bala de cañón, igual que Warholm, al que adelantó pronto.

En el inicio de la última recta, las tres grandes figuras de esta prueba parecían codo con codo, pero allí el sudamericano impuso un ritmo de zancada endiablado para destacarse con claridad y sacar una ventaja impresionante ante dos atletas legendarios de las vallas.

Gracias a este éxito, Alison dos Santos, de 26 años, no solo confirma el cambio de jerarquía en esta prueba sino que consigue un sustancioso cheque de 150.000 dólares, una prima que es el doble de la que gana un campeón mundial en el atletismo.

Poco antes se había disputado la prueba femenina de estos 400 metros vallas, donde la estadounidense Jasmine Jones (52.45) fue la ganadora, derrotando a la eslovaca Emma Zapletalova (52.68) y a la estadounidense Anna Cockrell (53.09).